Eldreomsorg – hva venter Stavanger-politikerne på?

Pr. dags dato har vi ca. 70 personer på venteliste for å få heldøgnspleie. Du må være dement eller dødssyk for å komme i betraktning til en slik plass. Derfor er nok tallet mye høyere enn 70. Alle de som har søkt og fått avslag, står ikke på noen lister. Dessuten har mellom 40-50 korttidsplasser blitt brukt til dem som trenger heldøgnspleie. Så mange syke eldre kunne ha vært inne til korttidsopphold og/eller til fast rullering på f.eks. tre uker på sykehjem og tre/seks uker hjemme. Her kunne de fått opptrening, god mat og sosiale opplevelser. Hvis de har ektefelle, samboer eller slektninger i hjemmet, kunne disse fått en sårt tiltrengt avlastning. Nå blir de syke bare dårligere og pårørende mer og mer slitne. Resultatet kan fort bli at enda flere vil trenge heldøgnsplass tidligere enn de egentlig burde.

Kommunen har ikke gjort nok

I planen sies det at veksten av antall eldre særlig vil øke fra 2021. Dette er tall som både administrasjonen og politikerne innen levekår har visst om i lengre tid. Da burde et ferdig sykehjem stått klart til å ta imot personer med omsorgsbehov innen 2021. Dessverre har ikke kommunen gjort nok for å få dette til. Planen viser at Ramsviktunet ikke er planlagt ferdig før 2023. Hvorfor har det tatt så lang tid?

Blidensol har areal til utbygging. Ingen planer foreligger.

Det var en plan 2425 som ble vedtatt i 2015 angående Atlanteren på Hundvåg. Her eier kommunen tomta. Hva skjedde med denne planen? Nå står Atlanteren på en plan som skal være ferdig i 2026.

Studieturene til Nederland var vel ikke bare for kos?

Kan ikke godta flere forsinkelser

Vi kan ikke godta, på de syke og eldre sine vegne, at kommunen stadig har forsinkelser eller utsettelser på prosjekter som gjelder sykehjem. Kan dere, Elin Kari Fosse og Kåre Reiten, love at slike bygg får høyeste prioritet, slik at vi får Atlanteren ferdig i 2024? Det er seint nok når vi vet at dere hadde en plan allerede i 2015.

De nye sykehjemmene skal i fremtiden bygges for 120-150 personer. Det kan de gjerne, men de må ikke være høyere en to etasjer etter mal fra det politikerne skulle ha lært av studieturene deres til demenslandsbyen i Nederland. Dette skal være hjem, ikke kontorplasser. Vi er også redde for brann i slike høyhus. Det må også planlegges for gode uteplasser. Dere i kommunen kan vel få tegninger fra Nederland om hvordan de har bygget disse anleggene. Studieturene til Nederland var vel ikke bare for kos?

Dere har også 6. etasje ved Lervig sykehjem på deres samvittighet. Sykehjemmet var ferdig i januar 2018. Nå har denne etasjen stått ledig i snart ett og et halvt år. Dette er intet mindre enn en skandale når det stadig står 70 på offisielle ventelister. Hvordan kunne forhandlingene med Domkirkens sykehjem ta så lang tid? Skyldes det mangel på respekt for syke eldre personer?

Endelig fart i sakene

Vi i Senior Norge/Stavanger tok i april kontakt med Eirik Faret Sakariassen i SV. Vi syntes at nå måtte noe skje. Han tok kontakt med RA. Faret Sakariassen, Ingrid Kristine Aspli (SV) og vi møtte opp på Lervig. Da denne saken kom i mediene (RA 20. februar), ble det endelig fart i saken. Reiten lovet at hvis ikke møtet den 31. mai med Domkirkens sykehjem fikk en positiv avgjørelse, skulle det ansettes pleiere til å passe på dem som endelig skal få bruke 6. etasje. Nå venter vi bare på at politikerne holder ord i denne saken.

Nå er det snart kommunevalg . Vi forventer og håper at friske eldre står på for våre syke eldre medborgere og stemmer på de politikerne som lover oss en bedre eldreomsorg enn den vi har i dag. Dette innebærer også at midlene til hjemmetjenesten økes, slik at vi får flere hender til den viktige jobben som skal gjøres på dette feltet.

Men viktigst av alt er at bygningene står klar så snart som mulig for å ta imot dem som trenger heldøgnspleie og korttidsplass. Staten betaler 50 prosent av byggekostnadene, og momsen blir refundert. Hva venter dere på? Nå må vi velgere lære oss å kumulere på valglistene, slik at vi får de politikerne inn i de politiske kommunalutvalgene som tar eldreomsorg på alvor.