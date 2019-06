I juni måned hvert år arrangeres «Pride»-festivaler rundt omkring i verden. I Stavanger arrangeres «Stavanger på Skeivå» første uke i september. Da stopper vi opp for å spørre: Hvordan står det til med minoriteter i vårt samfunn? Mer spesifikt: Hvordan har LHBT-mennesker det i Rogaland?

Saken er dessverre aktualisert ut fra flere hendelser i det siste, hvor LHBT-mennesker har vært utsatt for blind vold og overgrep i Stavanger og i Sandnes.

Flere har fått med seg nyhetene om at den øverste prelat i Den katolske kirkens hierarki i Australia er erklært skyldig i overgrep mot to mindreårige gutter. Mannen heter George Pell. Han var kardinal i kirken samt Vatikanets «finanssjef».

Et forsøk på inkludering

Mens jeg fulgt med på nyhetene der BBC fortalte om skjebnen til den australske kardinalen, vandret mine tanker tilbake til den tiden da jeg bodde i Trondheim. Det skjedde noe den gangen som jeg har aldri tidligere har fortalt videre. Denne historien må fortelles fordi det handler om noe så viktig som menneskets egen verd, respekt for hverandre, toleranse, og likhet for loven.

Den gangen jeg ledet Åpen Kirkegruppe, arbeider for et fullt ut inkluderende kirkesamfunn. Vi ønsket å nå ut til flere kirkesamfunn for å fortelle om viktigheten av å inkludere og akseptere mennesker som de er skapte. Tenk det, ironien i det at vi skulle formidle et slikt budskap til nettopp flere kirkesamfunn – kirkene som hadde som hovedmål ut fra Kristus’ befaling selv å proklamere Guds kjærlighet og barmhjertighet over alle mennesker.

Flere brev ble også sendt til den katolske stiftet i Trondheim, som omfatter Trøndelag og Møre og Romsdal). Noen menigheter i Den norske kirke svarte med hyggelige invitasjoner. Fra andre hørte vi ingenting.

Trusler og fordømmelse

Fra Den katolske kirke fikk vi et skriv som slo ned som en bombe blant oss som var medlemmer i Åpen Kirke gruppe. Det var et brev fra en katolsk prest der nord som skrev på vegne av biskopen i Trondheim. Vedkommende var ekspert i den katolske kirkens juridiske lovverk, hørte jeg. Han siterte en eldgammel kanon som gjorde det klinkende klart at dersom noen katolikker skulle oppdages blant Åpen Kirkegruppes medlemmer, vil kirken bannlyse dem for godt. De ville kastes ut av kirken for alltid og nektes nattverd. De skulle tilbringe evigheten i helvete.

Våre medlemmer var vettskremte. Vi fikk også klar beskjed om at vi ikke var velkommen til å delta i Den katolske kirkens gudstjenester. Jeg valgte å trosse «Vatikanet» og jeg allikevel til den katolske kirken i Trondheim for å delta i en av deres gudstjenesten. Jeg satt på en av de bakerste benkene og måtte tåle et rasende blikk fra en meget opprørt biskop George Müller, som satt foran i kirken.

Etter gudstjenesten, på vei ut av kirkebygget, fikk alle en hyggelig klem fra biskopen som sto ved inngangen – utenom jeg, som ble møtt med et kaldt, avvisende blikk.

Sviket i Trondheim

Stor var min overraskelse da jeg noen år senere lest om at den tidligere nevnte biskop i all hast hadde pakket sin koffert og rømt til Roma på sitt diplomatpass utstedt av Vatikanet. Han forskanset seg i Vatikanet, der norske myndigheter ikke fikk tak i ham.

Myndighetene her i Norge ville diskutere et angivelig seksuelt overgrep mot en mindreårig altergutt i Trondheim. Vi snakker altså om akkurat den samme biskop som, gjennom sin sendemann, sendte meg et av de kaldeste, mest kyniske og skremmende brev jeg noensinne har mottatt. Biskop Georg Müller forsvant for godt. Hva som skjedde med ham, vet jeg ikke. Han kom aldri tilbake til Norge som biskop. (Georg Müller døde i 2015, i sitt hjemland, Tyskland; red.mrk.)

Hvorfor er denne historien så viktig? Stol på deg selv, ditt egen verd og de rettighetene du har som barn, ungdom eller voksen i Norge, er den klare beskjed jeg har til alle i vårt samfunn. Makt brukes ofte til å få sårbare mennesker til å tie om overgrep. Det skapes falske historier som beskytter den som begår overgrep. Galt ble gjort om til rett. Rett blir gjort om til galt.

Slik var det hos oss i Åpen Kirkegruppe. En selvrettferdig kirke angrep oss og kalte oss avvikere og motbydelige mennesker. En kirke som truet sine egne medlemmer med helvetet.

Og hva ser vi i dag? Trondheim er fortsatt uten katolsk biskop. Australia mangler en kardinal. Paven må finne seg en annen «finansminister». Australske myndighetene var klok nok til å fengsle kardinalen, før også han forsvant, slik som Trondheims tidligere katolske biskop gjorde.

Tusenvis av ødelagte liv

Vi er vitner til et verdensomspennende overgrep som Den katolske kirke står ansvarlig for.

Imens står tusener av ofre igjen med lite å vise til for sine ødelagte liv. Mange torde aldri å fortelle sine historier. Vi vet også at mange har tatt sine liv fordi de ikke kunne leve med overgrepet gjort mot dem av katolske prester og andre ansatte i Den katolske kirke.

Hadde det vært meg, hadde også jeg ønsket å trekke meg tilbake fra verden for godt og be, slik den tidligere paven Benedict XVI gjorde. Jeg hadde grått, og jeg hadde bedt for alle dem som har lidd på grunn av Den katolske kirkes massive svik.