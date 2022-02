Ikke gjør som mora di sier!

KRONIKK: Se de fantastiske mulighetene som ligger i yrkesfag, og at ingen dører lukkes ved å velge yrkesfag!

Mødre, fedre, onkler, tanter, besteforeldre og naboer må alle bidra til at ungdom får øynene opp for at yrkesfagene i videregående er svært gode valg, argumenterer Turid Kristensen og Margret Hagerup, stortingsrepresentanter for Høyre. Her Adrian Mestad på Randaberg vgs. våren 2021.

Debattinnlegg

Turid Kristensen Stortingsrepresentant (H)

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H)

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er rett og slett på høy tid, ja, faktisk på overtid, å sette norske mødre og fedre på plass. Onkler, tanter, besteforeldre og naboer kan gjerne være på den listen. Vi må stanse den kollektive villfarelsen om at enkelte studieretninger er «mer verdt» enn andre som bidrar til at mange ungdommer ikke tør å følge drømmen sin og ikke tør å velge yrkesfag.

Det taper alle på. Aller mest ungdommene selv, men også alle vi andre. Norge trenger dyktige fagarbeidere som sørger for at det er trygt å fly, at vi får gode hus å bo i og som kan gi barna våre en god hverdag i barnehagen. Norsk næringsliv skriker etter flere lærlinger og har et enormt behov både for fagarbeidere og for folk med høyere utdanning. Begge typer kompetanse må til for at vi skal kunne ta oss gjennom det grønne skiftet, og ingen tjener på å sette disse opp mot hverandre.

Vi politikere har et viktig ansvar for å sørge for at fremtidens arbeidstagere får den utdanningen de trenger, men etter hvert har vi også blitt mer og mer klar over vårt eget ansvar som foreldre og som mødre.

Veidekke gjennomførte for et par år siden en undersøkelse som avslørte at en av de store utfordringene vi står overfor, er at for mange foreldre ikke vil anbefale de unge å velge yrkesfag. Aller verst står det til hos mødrene. Vi tviler på at foreldre gjør dette av vond vilje, men heller at det kan mangle på kunnskap om alle mulighetene yrkesfag faktisk gir.

Kronikkforfatterne: Turid Kristensen (t.v.) fra Akershus Høyre sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Margret Hagerup fra Rogaland Høyre sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Kunnskap og holdninger

I Utdanningsnytt kunne vi lese om Lukas sin mor Guri, som fortalte at hun mente TIP (teknikk og industriell produksjon) var for elever som ikke kom inn andre steder. Lukas’ pappa var journalist, Guri jobbet innen psykiatri. Lukas hadde bestandig vært opptatt av å lese og finne ut av ting. Han hadde evner og ressurser, ikke minst innen samfunnsfag, og Guri var redd han ville kaste bort disse evnene. TIP er for sånne gutter som vokser opp på et verksted sammen med pappaen sin, mente hun.

Guri innrømmet at hun hadde fordommer og prøvde å holde igjen da Lukas valgte TIP. Heldigvis stod Lukas på sitt, og Guri bestemte seg for å støtte ham i hans valg. Fordommene ble gjort til skamme, og hun har fullstendig endret innstilling. Dette kan muligens vise vei for flere. For foreldre er i stor grad nøkkelen som får ungdom til å velge et yrke og en utdanningsretning. Men har vi kunnskapen vi trenger for å gjøre dette?

Store behov

I 2030 kan vi mangle så mye som 90.000 fagarbeidere, ifølge tall fra SSB. Samtidig viser en undersøkelse fra NHO at seks av ti foreldre ikke er klar over at det finnes over 180 yrker å velge mellom ved å ta yrkesfag.

Det var dessverre ikke bedre før, helt tilbake til den tid vi selv fikk rådgiving og skulle velge retning på videregående, som er flere tiår siden. Vi fikk begge høre at vi måtte velge studieforberedende, både av rådgivere og foreldre. Yrkesfag var knapt nok nevnt.

Mange år senere, klokere av både erfaring og alder, ser vi at mulighetene var mye større enn det vi kunne fatte på den alderen. Verden var heller ikke den gang sort-hvit, og det var et virvar av valg, og kun et fåtall vi var, eller ble, kjent med. Nå er det definitivt på tide å sørge for at dagens ungdom får bedre informasjon.

Vi som er politikere, skal fortsette å jobbe for å styrke rådgivningstjenestene ved skolene for å sikre at alle får like muligheter til å orientere seg mot utdanning og yrkesvalg. Vi må sikre at faget utdanningsvalg bidrar til at elevene faktisk blir kjent med alle mulighetene de har. Kanskje må flere fra næringslivet, yrkesfagene på videregående og opplæringskontorene slippe til på ungdomsskolene for å støtte lærerne i dette arbeidet. Vi må rett og slett skape en ungdomsskole som forbereder like godt til yrkesfag som til studieforberedende. Det lover vi å fortsette å jobbe for.

Les også Rogaland får 6 millioner kroner til utstyr på yrkesfag

De fortjener støtte

Men vi som mødre, fedre, onkler, tanter, besteforeldre og naboer må også gjøre vår del av jobben. 1. mars går søknadsfristen til videregående skole ut. Det er ikke så lenge til. Vår anbefaling er derfor, lær dere om alle de fantastiske mulighetene som ligger i yrkesfag, og at ingen dører lukkes ved å velge yrkesfag! Snarere tvert imot. Ikke si til noen at de har for gode karakterer til å velge yrkesfag. Støtt ungdommene i deres valg! Det fortjener de.