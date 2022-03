SV vil kjempe for at flere elever får skolemat i Stavanger

DEBATT: SV og samarbeidspartiene vil i høst rulle ut gratis skolemat på enda flere skoler. Det er en investering i barn og unge i Stavanger.

SV vil fortsatt kjempe for å utvide skolematordningen, skriver Eirik Faret Sakariassen (SV). Bildet viser innsenderen (midt i bildet) under utdeling av skolemat på Smiodden skole.

Eirik Faret Sakariassen Leder av utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

I 2020 innførte vi skolemat på Smiodden, Kvernevik og St. Svithun skoler. Tilbakemeldingene derfra har vært overveldende positive. Fra i høst vil mellom 2500 og 3000 elever få et skolemåltid hver dag. Det er nesten hver femte elev i Stavanger. Det er et solid løft.

Det som har vært viktig for oss er at pengene til skolemat ikke tas fra skolerammen, men at vi har dedikert penger til dette. Vi regner dette som et særlig folkehelsetiltak og et godt grep for å utjevne forskjeller. I tillegg er det ingen tvil om at et barn som er sultent lærer dårligere enn et barn som er mett.

Mange land har skolemat

Norge er et av få land i Europa som ikke har skolemåltid. Det er tid for at dette endres, først og fremst nasjonalt. Men vi går foran i Stavanger. Nå vil vi snart velge ut hvilke skoler som skal inkluderes når dette utvides.

«Skolemåltid bygger fellesskap. Vi vil høste erfaringer fra skoler med gratis skolemåltid i dag, og arbeide for å gradvis innføre det som standard i Stavangerskolen.» Det er et budskap jeg kan stille meg bak. Formuleringen er hentet fra Stavanger Høyres program for 2019–2023. Derfor er det overraskende at Høyre har stemt mot at det dedikeres egne midler til skolemat, og at de har sagt at skolemat skal finansieres av skolerammen. I Høyres forslag fra utvalg for oppvekst og utdanning ble det skrevet «Skolerammen for Stavangerskolen er styrket slik at skolene også har fleksibilitet til å ivareta dette [skolemat].»

Det er vi som styrer Stavanger uenige i. Jo, de siste årene har samarbeidspartiene styrket skolerammen med 60 millioner kroner. I tillegg til dette har vi satt av de pengene som trengs til skolemat utenom. Hvis Høyre får avgjøre, vil skolemat gå på bekostning av skolerammen – og dermed kvaliteten i skolen. Det mener vi er feil.

Mange uten niste

Stavanger er en by som dessverre har for mange barn som vokser opp i fattige familier. Jeg har møtt lærere som har fortalt at de har ekstra knekkebrød liggende, fordi de vet de har elever som ikke har med seg skolemat. Jeg har snakket med en helsesykepleier som sier at for noen elever er skolematen et av de få faste måltidene for noen barn. Det er hjerteskjærende og understreker hvor viktig skolemat er. Det utjevner forskjeller og metter barn og unge som trenger det.

SV vil fortsatt kjempe for å utvide skolematordningen. Det er bra for elevene, for folkehelsen og for å utjevne forskjeller.