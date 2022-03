Kolumbus må åpne bakdørene på bussene igjen!

DEBATT: Ved å stenge dørene for påstigning bak i bussen, går Kolumbus baklengs inn i fremtiden, og stimulerer ikke til økt bruk av kollektivtransport.

Kolumbus må heller gjøre som i Oslo, Bergen, Trondheim og andre norske og internasjonale byer av en viss størrelse; leie inn billettkontrollører til å ta snikerne.

Håkon Fossmark Kommunestyremedlem i Stavanger (MDG)

Kolumbus lukker nå bakdørene på bussene for alle som skal på bussen. Fra nå av skal påstigninger gjøres gjennom den ene døren helt framme hos bussjåføren, så nær som i rushtiden. Dørene bak er bare for avstigning.

Med det går Kolumbus baklengs inn i framtiden. Kolumbus gjør sitt for at bussturene blir mindre effektive, mindre smidige og mindre behagelige for passasjerene.

Skal vi få folk til å ta bussen må det være enkelt og komfortabelt. Å kun tillate inngang framme på bussen, det er det stikk motsatte.

Kolumbus håper «kun-inngang-foran»-endringen skal føre til mindre sniking. Vi skjønner at Kolumbus vil forhindre sniking, og vi skjønner at inntektene må sikres etter to år med pandemi og lave passasjertall. Selvfølgelig skal vi ikke godta sniking. Men å gjøre det vanskeligere å ta bussen for alle som ikke sniker, det er å gå helt feil vei.

Kolumbus må heller gjøre som i Oslo, Bergen, Trondheim og andre norske og internasjonale byer av en viss størrelse; leie inn billettkontrollører til å ta snikerne. Det fungerer også preventivt. Kolumbus må snu. Skal det være attraktivt å ta bussen, må det være enkelt og smidig. Vi må få lov til å gå av og på i alle bussens dører.

