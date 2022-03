Vi er leie av å bruke penger på en «selvkjørende» buss som kolliderer hele tiden

DEBATT: Noe kommer i avisen, mye gjør ikke. Derfor en liten oppdatering fra utvalg for miljø og utbygging i Stavanger – vekslende kalt kloakkutvalget, bygningsutvalget, klimautvalget, grøfteutvalget og utvalget med aller flest saker i Stavanger.

Høyre og Frp er oppgitt over pengebruken på den selvkjørende bussen i Stavanger. Bildet er fra Forus der Kolumbus og Vy Buss tester ut en stor, førerløs elektrisk buss.

Ingebjørg Folgerø Kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for miljø og utbygging (H)

Små og store, og alle er viktige for de som berøres. Her er litt fra forrige møte. Jeg skriver for mindretallspartiene, Høyre, Frp og Venstre. Når våre forslag ikke går gjennom, er det fordi vi blir nedstemt av flertallspartiene Ap, FP (FNB), SP, MDG. Her kommer siste HOT or NOT:

NOT: Luftkvaliteten i Stavanger var verre (!) i fjor enn året før, selv om over 90 prosent kjører piggfritt, det vrimler av elbiler, folk har hatt hjemmekontor, og cruiseskipene var borte. Men strømmen er spinndyr og mange fyrer med ved. Vi foreslo å gjeninnføre pant på gamle vedovner, og øke beløpet til kr 5000 per ovn, enten man bytter til ny rentbrennende vedovn eller en varmepumpe. Fram til i fjor hadde vi jo pant på vedovner, men så ble det nedstemt av Ap, FNB m.fl. Det var bare Høyre, Frp og Venstre som ville gi folk pant for å bytte ut den gamle sotende ovnen.

Nei til ny Grønn plan

HOT: I dag har vi fire luftkvalitetsstasjoner, i Kannik, Schancheholen, Våland og Vågen. Vi ba om å få en sak for å se på muligheten for å få en ny målestasjon i en av bydelene der folk bor og handler, for eksempel i Hillevåg. Hurra, det fikk vi enstemmig gjennom!

NOT: Byen har et klima- og miljøfond som brukes til ganske mye rart. Høyre, Venstre og Frp foreslo at kommunen oppretter en rådgivningstjeneste for private som trenger bistand med å søke penger til energitiltak. Dette er nemlig temmelig vanskelig. Men nei, det var bare vi tre partiene som ville, så det ble nedstemt.

NOT: Vi foreslo at mer penger fra klima- og miljøfondet skal brukes til Grønn plan, som blant annet handler om arealer for natur og friluftsliv, plante- og dyreliv, skjøtsel og restaurering, naturmangfold, liv i havet, skolegårder, vannhåndtering og turveier. Men nei, dessverre var det bare Høyre, Venstre og Frp som stemte for dette.

HOT: Høyre, Venstre og Frp foreslo at kommunen i mye større grad skal framskaffe tall på hvor mye klimagass-besparing vi kan oppnå gjennom de ulike tiltakene som kommunen foreslår, slik at vi kan prioritere pengebruken etter hva som gir mest effekt per krone. Juhuu! Vi fikk med oss alle partiene unntatt Ap.

Må EPA-bakken stenges helt?

NOT: På grunn av rådhusrehabiliteringen vil kommunen nå for tredje gang stenge Lars Hertervigs gate, altså «EPA-bakken», i de neste to-tre årene. Vi ønsket å utrede mulige løsninger for å opprettholde i hvert fall én kjøreretning i Lars Hertervigs gate. Vi vil jo alle at det skal bo folk i sentrum, gjerne uten privatbil, men da må de jo kunne handle i sentrum – og skal vi holde liv i butikkene, trenger de også kunder som jobber i sentrum og bor litt utenfor. Nei, det var det bare Høyre, Frp og Venstre som støttet, så forslaget falt.

NOT: Frp og Høyre er ganske trøtte av pengebruken på den såkalt «selvkjørende» bussen rundt Badedammen. Den putler på i 20 km/t, den har i snitt én passasjer i timen, den kolliderer jevnlig og må erstattes med en dieselbuss, og den er permanent bemannet. What’s not to dislike? La oss vente til noen andre har brukt millioner på utprøving. Ja, det er fylket som betaler, men det er skattepengene våre uansett. Ja, ja. Vi tapte det slaget, bussen tusler videre.

HOT: Det stresser Frp, Høyre og Venstre at beboere i kommunale boliger nå har veldig høye strømregninger. Vi har jo foreslått at Lyse skal gi kundeutbytte på sine ekstraordinære inntekter, men er ikke storoptimister. Nå må kommunale leietakere, som allerede strever med å klare regningene, gå med raggsokker og yttertøy hjemme.

Varmepumpehjelp, jippi!

På vårt spørsmål svarer kommunen at den ikke monterer varmepumper i sine utleieboliger fordi det blir for mye klatt, at leietakere kan montere selv men da må søke, bruke godkjent installatør, og ta hele regningen selv; og kommunen gjør ingen tiltak for å hjelpe beboerne å redusere strømregningen. Derfor foreslo vi at det lages en plan for å montere varmepumper og/eller andre energibesparende tiltak i kommunalt eide boliger. Dette ble enstemmig vedtatt, og vi er kjempeglade og stolte.

Sånn ellers: I samme møte støttet vi administrasjonens forslag om varmtvannsbasseng på Madlamark skole, frostfrie brannvognskur på Fogn, Ombo, Halsnøy og Sjernarøy, oppgradering av utstyr på Lundsvågen naturskole, belysning av turveier og mye mer. Arbeidsomt, men kjekt å være politiker når gode prosjekter går gjennom.

