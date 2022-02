Nok en gang gratis­reklame i Aften­bladet for byutvikling på markedets premisser

DEBATT: Den andre siden av «hett marked for luksusleiligheter»: Forskjellene i boligmarkedet øker.

Øyvind Aas Boligpolitisk gruppe, Rødt Stavanger

I Aftenbladet 8. februar var overskriften «Hett marked for luksusleiligheter: – De dyreste går først». Her får eiendomsmeglere nok en gang anledning til å markedsføre seg gratis, uten motforestillinger.

Dette blir presentert som en god nyhet for boligmarkedet. Eiendomsmegler Nina Inman i Eiendomsmegler Vest siteres slik om at «tre flotte leiligheter i 7. etasje i Ankeret ble solgt på tre dager i fjor»:

«Dette er leiligheter mellom 12 og 15 millioner kroner. Det er tydelig at dette prosjektet har truffet markedet veldig bra. For én uke siden solgte jeg en leilighet der til 11,5 millioner. Alt i alt har vi solgt 35 av 70 leiligheter i Ankeret. Salget har gått over alle forventninger.»

Overskriften kunne heller vært: «Forskjellene øker stadig mer blant boligkjøpere i Stavanger.»

Får det som de vil

At utbyggere i flere tiår har fått lov til å bygge inn sjøkanten med høyblokker, er en konsekvens av en boligpolitikk der utbyggerne har fått definere hva som er god byutvikling (og lønnsomt). Dette vil Rødt Stavanger gjøre noe med.

Nåværende nybygging er i for stor grad rettet mot kundegrupper med god økonomi som ønsker å leve et urbant liv i attraktive sentrumsområder. Resultatet kjenner vi nå; store områder der det er goldt og uten særlig uteliv mellom blokkene, lekeplasser som ikke blir brukt og stor andel sekundærboliger og utleieboliger.

Dersom en enslig husholdning med median­inntekt skal kjøpe bolig i disse nye urbane områdene i Stavanger, er det bare de minste leilighetene (under 65 m²) uten utsikt (men innsyn) som er oppnåelige. Vi snakker her om kvadratmeterpriser på 60.000–135.000 kr. Husholdninger i aldersgruppen under 30 år må heller kjøpe en brukt bolig. De kan da klare å finansiere en bolig på 50 m² til 45.000 kr per m²

Fortjeneste på nye leiligheter i byene varierer fra 20 til 30 prosent i Norge. For de omtalte luksusleilighetene kan vi regne med minimum 30 prosent fortjeneste. Dersom den høye fortjenesten på de mest attraktive leilighetene hadde vært brukt til å senke prisen på de mindre attraktive leilighetene, kunne kvadratmeterprisen for disse vært redusert til ca. 50.000 kr, eller muligens enda lavere.

Legitime krav

Siden en ikke stiller krav til utbyggerne om at en andel av leilighetene skal ha en lavere kvadratmeterpris, så vil utbyggerne søke å maksimere profitten. Det ville være helt legitimt å stille krav om dette, siden utbyggerne får lov til å profittere på kommunens tilrettelegging for utbygging i attraktive områder. Det er på tide at vi får mer politisk styring av boligmarkedet!

For vanlige folk er det bare de minste leilighetene uten utsikt (men innsyn) som er oppnåelige.