Kjære førstegangsvelger, det er vi som er fremtiden

«Til alle førstegangsvelgere; vær så snill, sett av de 15 minuttene til valgomaten og de 5 minuttene det tar å stemme», skriver Oda Oline Omdal.

Debattinnlegg

Oda Oline Omdal Førstegangsvelger, Kristiansand

DEBATT: Det nærmer seg stortingsvalg. 3,88 millioner mennesker har stemmerett ved dette valget (SSB, 2021). Rundt 300.000 unge bruker ikke stemmeretten sin (Aftenposten, 2013). Og de mellom 20 0g 24 år er de aller dårligste på å bruke stemmen sin. Det synes jeg er trist.

I år er jeg heldig, og kan kalle meg selv førstegangsvelger. Som unge i dag, er det ikke alltid så lett å bli tatt på alvor. Våre hjertesaker er kanskje annerledes fra foreldregenerasjonens. Derfor er det utrolig viktig at vi bruker stemmen vår der vi kan, slik at også vi kan være med på å påvirke.

Klimakampen er kanskje vår tids beste eksempel på at ungt engasjement fungerer. Aldri før har det blitt snakket så mye om klima, og aldri før har en vært så opptatt av å sette inn tiltak.

I år er det viktig for meg å stemme. Ikke bare for meg selv – men også for de som ikke kan. Foruten ungt engasjement, får vi ikke unges hjertesaker inn på dagsorden. Jeg ønsker ikke at det skal være slik. Vår stemme teller like mye som alle andres, det er tross alt vi som er fremtiden, og når vi står sammen kan vi skape endring. Klimastreikene er kanskje vår tids beste eksempel på akkurat dette.

Så til alle førstegangsvelgere; vær så snill, sett av de 15 minuttene til valgomaten og de 5 minuttene det tar å stemme. Det handler om vår fremtid og hvordan vi ønsker at den skal se ut. Om du ikke bruker stemmen din, risikerer du at de du er mest uenig med, får bestemme over den. Og jeg vet ikke med deg – men jeg vil helst bestemme over min egen framtid.