Elektrifisering, skal folk forstå fornuften i dette?

DEBATT: Myndighetene ønsker å sende strøm ut til plattformene for å tilfredsstille FN og Parisavtalens krav om utslippsreduksjon, samtidig som en ny og hinsides kraftkrevende hydrogenproduksjon roper etter mer kraft.

«Dette er faktisk et Kinderegg av håpløse prosjekter, der vi promoterer en utslippsløsning uten noen effekt på den «store» atmosfæren», skriver Steinar Tyldum.

Steinar Tyldum Styremedlem Motvind Sørvest

Vi skal nå elektrifisere Troll-plattformene utenfor Øygarden. Dette er et prosjekt som vil gi en reduksjon på 500.000 tonn (1 prosent) av Norges CO₂-utslipp til «Norges» atmosfære, og kreve store mengder strøm fra land. I denne sammenhengen må en faktisk gå ut fra at myndighetene prøver å innbille oss at vi har en egen atmosfære, i og med at den gassen som ikke brukes til strømproduksjon på plattformene, i neste omgang selges for å brennes i andre markeder.

På samme tid jobbes det for å etablere en hydrogenfabrikk på land i Øygarden. Dette er et prosjekt som vil være helt avhengig av enorme mengder billig strøm, i og med at det i prosessene for å fremskaffe hydrogen er et energitap på 70 prosent. Altså - 100 prosent inn, 30 prosent ut. (Her kreves det nok mye vindkraft?)

Håpløse prosjekter

I et totalmarked med stort energioverskudd kunne dette kanskje virke, men det er vel ikke akkurat det som preger verden i dag. Her ønsker altså myndighetene å sende strøm ut til plattformene for å tilfredsstille FN og Parisavtalens krav om utslippsreduksjon, samtidig som en ny og hinsides kraftkrevende hydrogenproduksjon roper etter mer kraft.

Dette er faktisk et Kinderegg av håpløse prosjekter, der vi promoterer en utslippsløsning uten noen effekt på den «store» atmosfæren, samtidig som vi i et presset kraftmarked ønsker å sette i gang tidenes energisløsing gjennom hydrogenproduksjon.

Alt dette skjer i den grønne omstillingens navn, og da betyr selvsagt økonomien ingen ting, og nettopp økonomien i dette, er det tredje elementet i Kinderegget.

Uten statssubsidier er alt dette utenfor enhver fornuftig rekkevidde, og sånne prosjekter kan bare oppstå i et land med ubegrenset tilgang på kapital.

Uforstand og sløsing

Historisk har en sett at for mye penger, om enn helst på det personlige plan, har ført til mye uforstand og ufattelig sløsing.

Hva om et helt land kunne bli rammet av det samme?

