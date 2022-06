Hjerterått å ta sykehusklovnene fra syke barn

DEBATT: For alvorlig syke barn og unge utgjør sykehusklovnene en enorm forskjell. De bringer ikke bare glede i en trist situasjon, men de hjelper barn med å takle en veldig vanskelig situasjon.

Avvikling av gaveforsterkingsordningen kan gi store negative konsekvenser for sykehusklovnene og alle de andre frivillige som rammes.

Debattinnlegg

Bård Hoksrud Helsepolitisk talsperson (FrP)

Silje Hjemdal Barnas stortingsrepresentant (FrP)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sykehusklovnene har nylig fått beskjed om at de ikke lenger får grasrotandelen fra tipping. Det kommer på toppen av at gaveforsterkningsordningen har blitt kuttet av regjeringen. Sykehusklovnene fikk i fjor nesten 4 millioner kroner fra folk gjennom grasrotandelen. De fikk 3 millioner gjennom gaveforsterkningsordningen.

Avvikling av gaveforsterkingsordningen kan gi store negative konsekvenser for sykehusklovnene og alle de andre frivillige som rammes. Mange må redusere eller kutte ut populære tilbud. Det er trolig hensikten. For sosialistene takler ikke at andre enn dem får bestemme hvem som skal få støtte fra staten. De kan ikke fordra at mennesker eller organisasjoner med et annet ideologisk utgangspunkt enn dem selv, skal få være med å påvirke. Det er synd og viser en gang for alle at sosialistene kun er glad i dugnad dersom de støtter saken.

Det burde være en selvfølge at det er flott at folk ønsker å gi et bidrag til frivillige, om det er i grasrotandelen eller gaveforsterkning. Slike bidrag burde støttes av det offentlige – ikke motarbeides, slik dagens regjering driver med.

Frp mener at gaveforsterkning og grasrotandelen anerkjenner og oppmuntrer sivilsamfunnets engasjement for frivilligheten på en ubyråkratisk måte, noe som sikrer et større mangfold. Fra 2014- 2021 bidro gaveforsterkningen til at private ga 2,5 milliarder kroner i gaver til ulike aktører rundt om i Norge.

Det er aktører som sykehusklovnene som nå taper på den rød-grønne politikken. Nå har jeg igjen utfordret ministeren på dette i et skriftlig spørsmål, og jeg er spent på svaret. Jeg frykter likevel at dette bare er et nytt eksempel på hvordan regjeringen skal svekke gode initiativ og frivillighet i lokalsamfunnene. Hva blir det neste de skal kutte i sin ideologiske kamp?