For mange stillings­annonser signaliserer alders­diskriminering og lite mang­fold

DEBATT: Jeg er lei av å se at voksne arbeidstakere blir sett på som mindre attraktive.

«I løpet av min korte karriere har jeg nytt utrolig godt av å ha voksne kollegaer. Jeg har lært av dem. Lent meg på dem når jeg har trengt erfaringen deres. Og jammen har jeg både ledd og hatt det hyggelig med dem», skriver 29-åringen Fredrik Fornes.

Debattinnlegg

Fredrik Fornes Markedsfører, journalist og foredragsholder

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hei, dere 170 arbeidsgivere som på Finn.no forsøker å selge dere inn med at dere har et «ungt miljø». Det er på tide å tenke over hva dere egentlig kommuniserer: Aldersdiskriminering og lite mangfold.

Nå er jeg lei. Av gang på gang å se voksne arbeidstakere bli sett på som mindre attraktive. Av å høre om mennesker over 50 som ikke får svar på søknadene. Av den åpenbare alderismen som skjer hver dag, uten at det blir snakket nok om.

Og det faktum at jeg er lei, som ikke har passert 30, får meg til å tenke på hvordan de som faktisk kjenner det på kroppen har det.

«Ungt miljø ...»

Et åpenlyst eksempel på diskrimineringen som foregår er begrepet «ungt miljø». Det er blitt en standardfrase som brukes som et positivt argument i stillingsannonser. Gjerne koblet til andre, positive ord:

Ungt og ...

... hyggelig miljø.

... energisk miljø.

... sosialt miljø.

... engasjert miljø.

For meg sier dette indirekte at voksne miljøer verken er hyggelige, energiske, sosiale eller engasjerte. De har mistet all piffen og er bare en gjeng med formelle, trauste, usosiale treiginger.

Og her er en annen logisk brist: I kravlisten deres sier dere at personen helst skal ha en del års erfaring i tillegg til den masteren.

News-flash: Da er det ikke en veldig ung person dere er på jakt etter. Og da er det ikke sikkert at «ungt miljø» appellerer til vedkommende. Kanskje tvert imot.

Dårlig reklame

I løpet av min korte karriere har jeg nytt utrolig godt av å ha voksne kollegaer. Jeg har lært av dem. Lent meg på dem når jeg har trengt erfaringen deres. Og jammen har jeg både ledd og hatt det hyggelig med dem.

For de er nemlig også sosiale. Lekne. Energiske. Engasjerte.

«Ungt miljø» er ikke et selling point. Et mangfoldig miljø, med en miks av mennesker i alle aldre, er det.

Der vil jeg jobbe. Vis meg den annonsen!

Jeg venter.

Nå er jeg lei. Av gang på gang å se voksne arbeidstakere bli sett på som mindre attraktive. Av å høre om mennesker over 50 som ikke får svar på søknadene. Av den åpenbare alderismen som skjer hver dag, uten at det blir snakket nok om.

Innlegget ble først publisert på LinkedIn og gjengis her med tillatelse. Red.mrk.