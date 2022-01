Ønsker lavere strømregninger, men blir nedstemt

DEBATT: Strømprisene svir. Høyre er i mindretall i Stavanger for tiden, men sammen med de andre opposisjonspartiene har vi forsøkt å få flertall for en del tiltak som kunne hjulpet husholdningene.

«Den nye Ap/Sp-regjeringen var bakpå gjennom høsten og unnlot å prioritere tiltak for å hjelpe vanlige folk med strømregningen, verken i tilleggsproposisjonen eller i budsjettforliket med SV», skriver Jarl Endre Egeland og Ingebjørg Folgerø.

Jarl Endre Egeland Kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for miljø og utbygging (H)

Ingebjørg Folgerø Kommunestyremedlem og medlem av Utvalg for miljø og utbygging (H)

Dessverre er de blitt nedstemt av Ap og det øvrige flertallet. Skal vi få dem gjennom likevel, må folk flest få vite om dem. Derfor løfter jeg dem her.

Flertallspartiene fjernet i fjor den kommunale panten på gamle vedovner, slik at folk ikke lenger fikk støtte for å kjøpe effektive, rentbrennende vedovner. Vi foreslo isteden å både beholde og utvide panteordningen, slik at innbyggere også skulle få mulighet til å velge en varmepumpe istedenfor vedovn, hvis man vil. Vi ville også bruke penger på å fortelle om ordningen. Men dette ble altså nedstemt.

Høyre og Venstre har sammen bedt kommunestyret i Stavanger om å oppfordre styret i Lyse til å gi kundeutbytte direkte til innbyggere og næringsliv.

Opprette deltidsstilling

ENOVA gir støtte til en del klima- og miljøtiltak, men det kan være vanskelig å finne fram til og søke om mye av dette. For eksempel kan man få støtte til å leie en energirådgiver eller installere balansert ventilasjon. Vi foreslo derfor å opprette en deltidsstilling for å veilede innbyggerne i mulige støtteordninger fra ENOVA, men det ble nedstemt.

Solenergi kan være en flott, kostnadseffektiv og langvarig løsning for mange boliger og næringsbygg. Vi foreslo derfor å etablere en støtteordning for private og bedrifter som gjør det mulig å søke støtte til å installere solenergianlegg. Det ble dessverre nedstemt.

Tilbakeføres til kundene

Lyse AS eies av kommunene. De ekstremt høye strømprisene betyr at Lyse får ekstraordinært store overskudd. Høyre og Venstre har sammen bedt kommunestyret i Stavanger om å oppfordre styret i Lyse til å gi kundeutbytte direkte til innbyggere og næringsliv. Dette skal selvsagt ikke gå ut over det planlagte utbyttet til kommunene, som brukes til f.eks. skoler og sykehjem. Men ekstrapengene som kommer fra de veldig høye strømprisene, må kunne tilbakeføres til kundene. Denne saken er ennå ikke avgjort, så her er det håp om at de andre partiene kan si ja til forslaget vårt.

Så skal det også nevnes at den nye Ap/Sp-regjeringen var bakpå gjennom høsten og unnlot å prioritere tiltak for å hjelpe vanlige folk med strømregningen, verken i tilleggsproposisjonen eller i budsjettforliket med SV. Derfor foreslo Høyre, Venstre og KrF å bruke det ekstraordinære utbyttet fra Statkraft til en strømpakke, som er målrettet mot de som rammes hardest av økte strømpriser, i tillegg til studenter som ikke bor hjemme. Forslaget ville gitt husholdninger som har en samlet inntekt under 1,2 millioner kroner en utbetaling på rundt 750 kroner per person. En familie med to voksne og to barn ville fått rundt 3000 kroner lavere strømregning i vinter. Det ble nedstemt.

Vi har selvsagt støttet regjeringens andre tiltak, for å få ned utgiftene så langt som mulig. Men det må mer til.

Redusere forbruket

Det mest effektive – og langvarige – er selvsagt å hjelpe folk til å bruke mindre strøm. Derfor vil Høyre, Venstre, Frp, Pp og KrF i Stavanger fortsette å mase om støtte og bistand slik at innbyggerne kan redusere forbruket: Flere varmepumper, mer effektive vedovner, mye mer solenergi, varmesparende ventilasjon, bedre rådgivning, etc. Vi håper vi får flertall for disse tiltakene neste gang vi foreslår dem, selv om det ikke gikk gjennom i høst. Og vi håper å få gjennomslag for at Lyse AS vil gi et anstendig kundeutbytte nå i vinter.