Det må gjøres noe, og det må gjøres nå!

«Mens gresset gror, dør kua» går et kjent ordspill. Slik er det med strømkrisen også.

Solas ordfører Tom Henning Slethei krever at regjeringen gjør noe for å redusere strømprisen for bedriftene.

Tom Henning Slethei Ordfører i Sola (Frp)

Nå har statsminsteren og finansministeren i snart et år sagt at de overvåker og vurderer. Samtidig har mange privatpersoner levd under uholdbare forhold i verdens rikeste land, og bedrifter gått konkurs eller måtte nedlegge som en direkte konsekvens av de høye strømprisene mens AS Norge soper inn flere titalls milliarder ekstra med både skatt, grunnrenteskatt og merverdiavgift på nettopp de høye strømprisene. Dette er og blir en kjent og varslet katastrofe og Norge – men regjeringen har den beste og største verktøykassen til å kompensere for dette.

De fleste partiene utenom FrP har snakket om det grønne skiftet i mange år og fordømt olje- og gassbransjen på en slik måte at det ble et opprør blant arbeiderne i denne sektoren; «stolt oljearbeider». Så langt gikk det at de ansatte følte de like godt kunne jobbet i våpen- eller pornoindustrien. I stedet for at olje- og gassarbeideren ble heiet på, følte han seg mobbet og som en del av en skitten bransje. Med om lag ti år med underinvesteringer i sektoren blir resultatet manglende tilbudsside. Og med den tragiske Ukraina-krisen hvor Europa skal gjøre seg uavhengig av russisk gass på toppen, så blir dette den perfekte stormen med om lag ti og tyve ganger så høye gasspriser som normalt.

Det må fortsatt heies på den norske oljearbeideren og investeres på norsk sokkel som en av de viktigste leverandørene av ren gass til Europa. Det grønne skiftet har en klar og tydelig andreprioritet når flere land gjenåpner kullkraftverk for å holde hjemmene varme og bedriftene i live.

Nå er det på tide at regjeringen våkner og handler og ikke bare overvåker med å tilby støtteordninger til husholdninger og bedrifter som kjenner de smertefulle konsekvensene av dette hver dag. Privathusholdninger og bedrifter har nok med økte renter, økte priser som følge av rekordhøy inflasjon om de ikke også skal bære børen alene med de rekordhøye strømprisene. Som ordfører i Sola hører jeg daglig konsekvensene av dette fra både private og bedrifter, og det smerter meg. Kommunene besitter ikke virkemidlene – men det gjør regjeringen.

Nå er det på tide med litt Elvis Presley: «A little less conversation, a little more action, please.»