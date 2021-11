Jesus er krystallklar på hva som skjer med dem som lukker hjertet for de fattige

DEBATT: Å slå hverandre i hodet med bibelvers er ingen god skikk. Men nå er det faktisk på tide å tale sant om hva kristendom er.

«Den som ser en bror lide nød og lukker hjertet til for ham når han selv har mer enn nok å leve av, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?» Svært mange ting i Bibelen kan tolkes på ulike måter, men ikke dette.

Debattinnlegg

Øystein Røiseland Bryne

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kristendom må være å tro på Jesus Kristus og forsøke å følge ham. At noen ikke liker slik kristendom og vil erstatte den med sin egen personlige variant, kan ikke bli noe annet enn en falsk kopi.

Mange liker å pynte seg med kors og snakker om at de har sin barnetro. Det snakkes varmt om vår norske kristne kulturarv, og det legges store planer for tusenårsjubileet for kristningen av Norge. Noe som er vel og bra.

Heldigvis er det heller ikke menneskets sak å avgjøre hvem som er kristen, og Bibelen er raus: «Hver den som kaller på Herrens navn, skal bli frelst», står det skrevet. Og Jesus har jo sonet for alt det gale vi har gjort.

Tro i handling

Men det stanser ikke her. Bibelen forventer at vi har en «tro virksom i kjærlighet», ellers er det en død tro. Jesus fortalte om den barmhjertige samaritan, som skulle være vårt forbilde. Han fortalte også om den rike mann og Lasarus. Denne fortellingen er nifs for oss i Norge som er veldig rike.

Verden opplever nå den verste flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Millioner av mennesker står i direkte fare for å miste alt på grunn av en forferdelig klimakrise. I denne situasjonen er det kristne politikere som kritiserer Den norske kirke for å snakke for mye om flyktninger, og for at kirken ber for de som rammes av klimakrisen og de som prøver å motvirke den.

Før valget var det en debatt på tv der alle tre statsministerkandidater uten antydning til medfølelse avslo å vurdere hjelp til en gråtende flyktning som var kastet ut av Norge og holdt på å gå til grunne i en flyktningleir. Men alle politikerne er samtidig opptatt av den viktige norske kristenarven.

Harde ord fra Jesus

I trosbekjennelsen hver søndag blir det sagt at «vi tror på Jesus Kristus, som skal komme igjen for å dømme levende og døde». Jesus forteller i Matteus 25,31-46 selv i detalj om hvordan denne dommen vil bli, og siden altfor få leser Bibelen, skal jeg gjengi noen vers. Derfor dømmes noen til fortapelse: «For jeg var sulten, men dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, men dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg.» Da skal de svare: «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller uten klær eller syk eller i fengsel uten å hjelpe deg?» Men han skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» Og disse skal gå bort til evig straff..»

Bibelen forventer at vi har en «tro virksom i kjærlighet», ellers er det en død tro.