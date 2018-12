Ingen land stemte imot da medlemsstatene i FN vedtok erklæringen i 1948, og menneskerettighetene ble for første gang gyldige for alle mennesker i hele verden.

I Norge i dag er menneskerettighetene i stor grad realisert, men det er ingen grunn til å ta de for gitt. I denne anledningen vil jeg benytte meg av min rett til ytringsfrihet.

Mange friheter

Tenker du egentlig over hvilke rettigheter du faktisk benytter deg av i hverdagen? Om morgenen når du tar toget, setter deg i bilen eller går tur med hunden, har du friheten til å bevege deg fritt, hvor som helst og når som helst. Når du setter deg på skolebenken eller i forelesningssalen i dag, er det med tryggheten om at du har rett til utdanning. Er du hos legen, vet du at du har rett til helseomsorg. Skal du inn til byen for å handle julegaver, kan du kle deg i akkurat hva du vil, være den du vil og du kan holde i hånden til hvem du vil. Er det noe som engasjerer deg eller opprører deg, kan du gå i demonstrasjonstog uten å måtte risikere å bli fengslet. Du kan ytre dine meninger med penn eller i piksel, i avisen eller på sosiale medier. Brenner du for en politisk sak, kan du delta på politiske møter. Du kan gå i kirken, i moskeen eller i synagogen, du kan tro på den guden du vil eller la være å tro. Du kan gifte deg med hvem du vil, og du kan elske hvem du vil. Når du går på kafé eller drikker vin med venner, kan du skåle for friheten uten å bli arrestert.

I mange år har mennesker blitt motarbeidet, forfulgt og i verste tilfeller blitt drept fordi de har kjempet for sine menneskerettigheter. Rettighetene som alle verdens land erklærte seg enig i for 70 år siden. Amnesty International har i over 50 år kjempet for at alle mennesker skal få realisert sine menneskerettigheter. Etter mange fremskritt og seire, er det likevel en kamp som må kjempes. Mange steder i verden blir mennesker fengslet, torturert, til og med henrettet for å blant annet ytre sine meninger offentlig, gå kledd som man vil, eller elske den man vil. Derfor vil jeg be deg om å stoppe opp, og tenke over hvilke rettigheter du faktisk benytter deg av i hverdagen.

Kjenn på takknemligheten

I den anledning vil jeg at vi skal kjenne på takknemligheten over at Verdenserklæringen for menneskerettighetene ble vedtatt, slik at du og jeg kan leve i et demokrati der menneskerettighetene er grunnsteinen. I dag feirer vi 70-årsjubileet for menneskerettighetene, og kanskje møter du på noen i Stavanger sentrum som er kledd i gult – vi fra Amnesty i Stavanger vil dele ut noe godt å bite i og noen hyggelige ord til deg. Ta oss godt i mot - og til slutt: Gratulerer med dagen!