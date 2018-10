Roald Sture skriver den 25. oktober i Stavanger Aftenblad om KrFs veivalg før valget 2017. Et valg som engasjerer mange, både i og utenfor partiet. Det er bra. For det er gjennomslag for KrFs politikk som er det avgjørende, uavhengig av hvilken side vi velger. Vårt politiske prosjekt står fast, og her er vi samlet.

Landsmøtet avgjør

Partiledelsen i KrF er enige om at situasjonen vi har stått i er krevende, og at vi ikke lenger kan stå i den spagaten vi har gjort de siste årene. Vi er altså enige om at vi må velge en side. Jeg registrerer at Sture hevder at mitt alternativ er et løftebrudd. Andre igjen hevder at partilederens alternativ er et løftebrudd. Uansett hvilken side vi velger, har jeg forståelse for at man kan oppleve at det er i strid med det inntrykket vi ga før valget. Men for partiledelsen er det en dyp erkjennelse av partiets alvorlige situasjon. Vi er altså enige om at vi må velge en side, selv om vi peker forskjellig retning. Derfor mener vi også at det er riktig at det er partiets øverste organ, nemlig landsmøte som skal avgjøre dette viktige spørsmålet.

I dette viktige spørsmålet har vi valgt å ha en åpen diskusjon, der vi vurderer hvor vi kan få størst mulig KrF-avtrykk. Hva som vil være det beste for partiet og ikke minst hva som vil være det beste for Norge.

Stolt av de siste fem årene

Det er ingen tvil om at det er store forskjeller på KrF og Frp, men regjeringsdeltakelse er ikke noe ekteskap eller fusjon mellom oss. Jeg må si jeg er stolt over alt vi har fått til de siste fem årene, og det sammen med Frp. Vi har økt kontantstøtten, sikret pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn, vi har sikret 1 prosent til bistand, fått gode klimatiltak og ikke minst sikret gode tiltak for å sikre arbeidsplasser under oljekrisen.

Nå står det om kampen mot sorteringssamfunnet. KrFs viktigste sak. Erna har nå gått ut og sagt at det er mulig å endre på den mest diskriminerende paragrafen i abortloven, nemlig bestemmelsen som gir rett til å sortere bort barn med Downs syndrom. Det er en historisk mulighet vi ikke kan la gå fra oss. Det er her kampen står om vi får et kaldere eller varmere samfunn. Jeg håper landsmøtet derfor sier ja til å sondere med Solberg-regjeringen.