Løpet er kjørt for pelsdyrnæringen

DEBATT: Sp-politiker og ordfører Dagny Sunnanå Hausken akker seg i Aftenbladet 25. januar over at den nye regjeringen nå har bestemt at norsk pelsdyroppdrett skal fases ut. Det kan umulig være en stor overraskelse for ordføreren at pelsdyroppdrett nå skal avvikles.