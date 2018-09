Keiserens nye bomveier

Partiet kom til makta og fikk både samferdsels- og finansministerpostene. Alt lå til rette for at valgløftet om å fjerne bompengene kunne følges opp.

Nylagt asfalt overalt

Men Partiet hadde også lovet å asfaltere hele kongeriket og vel så det! Det skulle lukte nylagt asfalt overalt. Den lukta likte de. Målet var å vise at de brukte mye mer penger på vei enn noen gang hadde gjort tidligere. Koste hva det koste ville. Motorveier og «kjerreveier» langt i «gokkistan» ble asfalterte. Folk ristet på hodet og lurte på om dette kunne være riktig og nyttig bruk av skattepengene. Hvem skal betale for alt dette, lurte de på? Ikke bry dere om det. Vi er i verdens rikeste land. Vi har en oljeformue vi kan bruke, sa Partiet.

Lot være å nevne

Men det viste seg at Partiets finansminister og leder, heller ikke kunne bruke mer oljepenger. For tas det for mye av Oljefondet, blir pengene mindre verdt. Det ville heller ikke toppene i Partiet risikere. Alle skjønte at dette var fornuftig. Men Partiets «fotsoldater» i kommunene fortsatte hver eneste dag å si at vi ikke trenger bompenger eller høyere skatter. Vi kan heller bruke av Oljefondet, slik U-land og andre skakk-kjørte land gjør. Det siste lot de selvsagt være å nevne eller ingen hadde fortalt dem om det.

Motorveier og «kjerreveier» langt i «gokkistan» ble asfalterte.

Folket syntes dette var stas. Tenk å leve i verdens rikeste og beste velferdsland og slippe å betale bompenger og andre skatter.

Men etter hvert som årene gikk, økte bare bompengene. Det var rene «bompengbonaza» i landet. Avisene begynte å stille spørsmål. Partiet svarte at de hadde avviklet og redusert bompengene enkelte steder. Hadde det ikke vært for Partiet, ville bompengene vært enda høyere, sa samferdselsministeren. Folket mente det var et rimelig svar.

Statlige belønningsordninger

Så fant Partiet ut at de ville bygge enda mer vei enn de hadde penger til. For asfaltering var noe av det kjekkeste de visste, som nevnt. De laget til noen smarte, statlige belønningsordninger. Staten skulle dekke litt, dersom kommunene og fylkene dekket det meste av regningen. Problemet var at kommunene og fylket ikke hadde penger. Men samferdselsministeren sa tydelig at dette må dere ordne lokalt. Partiet lokalt ville også veldig gjerne ha disse veiene, for veibygging hadde de gått til valg på. Alle lette med lys og lykter etter penger, foruten Partiet. For de visste godt at det ikke var penger noe sted. De hadde jo finansministeren. Men de brydde seg heller ikke om finansieringen. Det skulle de andre ta seg av og ta støyten for.

Men alle ville ha belønningspengene fra staten. Da var det noen som fant ut at for å få disse pengene og veiene, kunne en åpne nye bompengeringer. Alle var enige. Foruten Partiets lokale «fotsoldater», som fortsatt mente at de heller kunne bruke oljepenger. De skulle aldri stemme for bompenger sa de. Folket likte veldig godt at Partiet stod på barrikadene mot bompenger. Partiet ble bare enda mer populært. Folket glemte helt at de nå hadde stemt for videreføring av Jærenpakke 1 og innføring av bompenger for fremtidens biler, elbilene. På toppen av det hele hadde Partiet stemt for de nye bompengeringene i landets nasjonalforsamling.

Bompenger har andre bestemt

Men det var også mange som ropte at det er jo dette Partiet som er grunnen til at vi må betale så mye bompenger. De har jo ingen penger, men vil allikevel bygge haugevis med nye dyre veier. Men dette avfeide Partiet som tull. Bompengene har andre bestemt. Vi liker bare veldig godt å asfaltere vi. Det er bare de dumme som ikke forstår at bompengene er alle de andre sin skyld, sa Partiet. Velgerne syntes dette var dobbelt stas og fortsatte å stemme på Partiet.

Alle andre må ta ansvaret

Partiet var veldig godt fornøyde med å bygge «gratis» og knalldyre veier som aldri før. Og snipp snapp snute, slik fortsetter, dessverre, eventyret om Partiet og alle veiene som alle andre må betale og ta ansvar for, men som Partiet så gjerne vil ta hele æren for!