Jeg fikk frysninger da jeg leste om at deler av Ramsvigtunet skal ofres for en demenslandsby. Hva vet egentlig levekår i Stavanger kommune om demens? De beveger seg i den ytterste delen av labyrinten og våger seg ikke inn i den innerste delen.

Demenslandsby for hvem?

Hvem skal få plass i den nye demenslandsbyen, når alle skal være hjemme så lenge som mulig og de pårørende er helt utslitt? Hvem skal da bevege seg i en landsby med kafé og forretninger?

Hva med alle de demente som sitter rundt på sykehjemmene i regionen? Var det ikke bedre å hjelpe dem med personell og ressurser med kompetanse til å forstå problemene det er med demente?

Da kan de få kaffe i stedet for den blir tatt ut igjen, og bli skiftet bleie på i stedet at de tisser i krokene − fordi de sa nei da de mente ja.

Kompetanse

Når en dement ikke kan si ja, men bare nei, da skal ingen hjelpe, for ingen kan tvinge noen. Men en dement har en sammensatt personlighet, og det går an å finne innfallsvinkler til deres virkelige jeg. Da kan de få kaffe i stedet for den blir tatt ut igjen, og bli skiftet bleie på i stedet at de tisser i krokene − fordi de sa nei da de mente ja.

Men dette krever personale med innsikt og klokskap, slik at de forstår hvordan de skal gå fram for å hjelpe.

Det er greit at våre nye landsmenn skal være personale ved sykehjemmene, men da må de få skikkelig norskopplæring, slik at de kan forstå de gamle, og motsatt.

Da får en heller håpe at en går ut av dette livet med støvlene på.

Den brutale virkeligheten

Bruk penger på det som hjelper den eldre befolkning, og skyt ikke luftpiler på ting som er helt formålsløst!

Og så må sykehjemmene må slutte å vise solsiden når folk fra levekår i kommunen kommer på besøk. La dem heller få se og høre den brutale virkeligheten, slik den er. Og den er jammen ikke mye å skryte av.

Bruk pengene til noe som gir resultat til det bedre. Fortsette det slik som nå, har vi eldre jammen ikke mye å se fram til i det å bli gammel og pleietrengende.

Da får en heller håpe at en går ut av dette livet med støvlene på.