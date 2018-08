Skal barna få tannregulering av kosmetiske grunner?

Jeg vurderer nå et forslag om å fjerne subsidiene til tannregulering for dem med minst avvik i tannstillingen.

Forslaget om å fjerne deler av støtten kommer fra Helsedirektoratet, som mener vi i dag gir støtte til kosmetisk behandling som ikke har betydning for tannhelsen. Vi foreslår selvfølgelig ikke å fjerne støtten til de som virkelig trenger tannregulering. Men i dag subsidierer vi også regulering til barn der det er det kosmetiske som er årsaken.

Vi gjør jo ikke inngrep hvis ungen vår for eksempel har skjev nese, skriver helseminister Bent Høie.

Ikke så store forskjeller

Sverige og Danmark gir ikke støtte til denne typen behandling. I Norden er andelen barn og unge som får offentlig finansiert tannregulering i gjennomsnitt 20 – 25 prosent av hvert årskull, mens i Norge utgjør andelen om lag 40 prosent. Jeg tror ikke det er så store forskjeller på norske barn og andre barn i Norden. Skal vi ha et bærekraftig velferdssamfunn, kan vi ikke bruke rundt 100 millioner kroner årlig på behandling det ikke er medisinsk behov for.

Enda viktigere er det at dagens ordning er usosial. Subsidiene utgjør 40 prosent av refusjonstakstene for tannbehandlingen. De faktiske prisene kjeveortopedene tar er ofte betydelig høyere, og det er barnas foreldre som sitter igjen med den største regningen. Mange foreldre ønsker nok ikke å bruke flere titalls tusen på å endre barna sine kosmetisk. Vi gjør jo ikke inngrep hvis ungen vår for eksempel har skjev nese. Men jeg tror mange foreldre føler et press på å gjøre nettopp det når det gjelder tannregulering. Når deler av behandlingen støttes av det offentlige, sier vi også indirekte at dette er noe vi mener foreldre bør gjøre for barna sine. Det vil ikke jeg være med på.

Kan lett misforstås

Folketrygdens stønadsordning til tannregulering ble innført for 28 år siden, og er delt inn i flere grupper. Det kan være lett å misforstå hvilke tilstander og tannstillinger som faller inn under kategorien vi foreslår å utelate – nemlig deler av gruppe c. Derfor vil jeg understreke at vi ikke har konkludert, og at fagmiljøet skal være med å bestemme hvem det skal gjelde.

Tannlegeforeningen er enige i at det er på tide å gjøre noe med stønad til kjeveortopedi. Vi vet bare ikke hvordan det skal slå ut. Derfor har Helsedirektoratet fått i oppdrag å komme med forslag til kriterier for tilstandene i gruppe c, som fortsatt skal gis støtte. Dette skal direktoratet gjøre i samarbeid med blant annet Tannlegeforeningen.

Forsvares medisinsk

De vil forhåpentligvis komme frem til en stønadsordning som kan forsvares medisinsk, og som forhindrer at foreldre sitter igjen med en skyhøy – og unødvendig – tannlegeregning.