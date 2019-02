Hvor «nytt» bør Nytorget bli?

Der er ting på gang i Stavanger for tiden – lokalvalg til høsten, det gjelder å vise handlekraft. Nå i januar (26.01.) ble vinner av idékonkurransen for Nytorget kåret. Presentasjonen i kalt og surt vær etterlot hos en del av oss, først og fremst et lettelsens sukk: Nå er i hvert fall planene om 600 underjordiske parkeringsplasser skrinlagt for godt!

Uken etter ble mulighetsanalyse for Museumshøyden, på folkemunne kalt «Stavangers Akropolis», presentert for en tettpakket sal i Museet – i regi av KåKå og MUST. Her står Teaterets sårt tiltrengte behov for mer plass og moderne lokaler, sentralt. Presentasjonen vakte unison begeistring, mulighetene synes mange, kanskje kan også deler av UiS «lokkes» ned hit og derved forsterke og aktivisere sentrum.

«Pennalet»

På slutten av møtet kom «Pennalet» opp som tema; ikke til å unngå. Bygningen, en fløy på søyler, langs Musègata, ble oppført på 1960-tallet, arkitekt var Eivind Retzius. «Pennalet» vurderes nå fjernet (fulgt opp i leder i Aftenbladet 05. 02. som betegner bygningen som brutal og malplassert). Det ble noe murring i salen. Byantikvaren påpekte at den er en elegant og seriøs representant for sin tid. Dens plassering må sees på bakgrunn av den tids tomtemuligheter og økonomiske ressurser. Fjerner vi «pennalet», mister vi et ledd i bygningshistorien! På våre reiser ut i den store verden er det ofte slike ukonvensjonelle løsninger i historiske byer, som trigger vår nysgjerrighet.

Eivind Retzius – det ringer en bjelle! Han tegnet jo også politikammeret på Nytorget, nå Metropolis, det skal også vekk i henhold til forslagene vi fikk presentert uka før; tydeligvis en forutsetning i programmet for idèkonkurransen. Jeg tok en tur og så nærmere på bygningen. Den skuffer ikke, også den en solid representant for 60-tallet, og fremstår som meget godt vedlikeholdt, ute som inne, meget tiltalende interiører og materialer.

Ikke bærekraftig

Bærekraftbegrepet er for lengst flettet inn i arbeidet med bygningsvern. Det er summen av god arkitektur, sjeldenhet, tilstand og brukbarhet som vektlegges. Arkitektene Retzius og Bjoland var dyktige arkitekter som satte Stavanger på Norgeskartet. Det er ikke bærekraftig å rive en solid, moderne bygning som Metropolis, for så å bygge nytt i noenlunde samme størrelsesorden. Miljøbelastningen blir maksimal og rimer særs dårlig med Stavanger bystyres ferske vedtak om 80 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030. Det er bare 11 år til. Derfor: La Metropolis stå og bli brukt på en god måte, som forbilde for de unge mennesker som skal forvalte byen etter oss.