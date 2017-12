Øverst på førstesiden i Aftenbladet 29. november kunngjøres «Stort julemagasin». Inni avisen finner jeg det, blant vanlig reklame fra Skeidar, Felleskjøpet og andre. Til tross for ytre likhet med reklamebrosjyrene bekreftes det at magasinet er redaksjonelt stoff, utgitt av Schibsted-avisene VG, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Det heter JULEMAT – «alle oppskrifter til julens etegilde». Det inneholder verken banning eller pornografi, slik sett er det ulastelig. Og det tar for seg anstendig tradisjonsmat i forbindelse med julen: Ribbe, pinnekjøtt, lutefisk etc. Tiden har ikke tillatt meg å lese hver tøddel, men helhetsinntrykket er overtydelig, også gjennom sitatet fra Julia Child: «De som liker å spise er alltid de beste folkene» (!).

Må balanseres

Jeg vet også at mat kan være et symbol på fellesskap og glede, men som alt annet må det jo balanseres ut av kardinaldyden måtehold. Men både på og mellom linjene tar dette magasinet ukritisk parti for julen som etegilde, og dermed tar det parti for mennesker med god råd og for de mest kommersielle delene av matindustrien (de ansvarlige deler av denne industrien er reelt bekymret f. eks. over hvor mye mat som kastes i dagens Norge).

Hvert nummer av Aftenbladet inneholder på side to følgende egenerklæring: «Avisen Stavanger Aftenblad skal ha en liberal grunnholdning med vekt på uavhengighet fra politiske partier, grupper og særinteresser».

Jeg skjønner at det prinsippet ikke kan etterleves i enhver reportasje eller artikkel. Og Aftenbladets folk vil vel, som mediefolk flest, si at det er deres oppgave å speile samfunnet, som det så vakkert heter. Det er ingen tvil om at det særlig mot juletider er stor interesse for mat i brede lag av folket. Men samtidig er mange frustrert over julens overflod i en verden hvor folk lider nød.

Ubehagelig kjensgjerning

Er det virkelig avisens oppgave å stimulere matfokuseringen så ukritisk som i dette magasinet? Hvis det er Schibsted-samarbeidet som pålegger Aftenbladet å bringe dette ut til folket, gjør ikke det saken bedre. Det er allment kjent at det også i velstandsnorge finnes mennesker som mangler penger til det daglige brød. Det fremstår som schizofrent å stue vekk disse ubehagelige kjensgjerninger i en annen hjernehalvdel bare fordi det nærmer seg jul.