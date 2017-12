Venstre bommer fortsatt for åpent klimamål

Trine Skei Grande lovet tidenes grønne statsbudsjettet for 2017. Striden stod om den «berømmelige» bilpakken. 25 øre i snitt økning for bensin- og dieselpriser pluss moms, var ultimatumet fra Frp. Saken ledet til regjeringskrise. Venstre klarte ikke å øke drivstoffprisene med ett eneste øre. En total seier for Frp. Venstres grønne skrifte var med ett, avblåst.

Ikke et «pip»

Men det mest bemerkelsesverdige er at vi i år ikke har hørt et eneste lite «pip» om økte drivstoffpriser. Det som fremstod som Venstres viktigste sak er visst ikke «aktuell». Har Venstre nå skiftet mening?

Neppe! Venstre gikk på en stor politisk smell som de ikke ønsket å gjenta. Men kanskje både de og andre bør ta lærdom av dette? Vi kan ikke avblåse klimakrisen selv om vi tapte forrige kamp. Vi må derfor åpne opp den økonomiske verktøykassen og ta i bruk nye virkemidler. Riktig verktøy er halve jobben.

Tilbake til folket

Vi husker kanskje tilbake til august 2016. Da inviterte Trine Skei Grande, finansminister Siv Jensen, med til British Columbia, i Canada, på studietur. Turen var inspirert av MDGs representantforslag om utredning av modellen KAF (karbonavgift til folket). En ordning hvor all økt avgift på drivstoff betales uavkortet tilbake til folket. De som kjører mindre enn snittet, tjener på ordningen, normalt rundt 70 prosent. De som taper, får sterke insentiver til å innrette seg mer miljøvennlig, f eks. gå over til elbil, buss, elsykkel, eller gange. Dermed snur vi opp ned på vårt forhold til avgifter som virker og mobiliserer folket til klimahandling. Modellen har også en god sosial omfordelingsprofil og styrker prinsippet om at forurenser betaler.

Miljøskattene betales uavkortet tilbake til folket ved en «kontrakt» med velgerne.

Feilvurdering

Problemet var at Trine Skei Grande kom hjem fra sin studietur i Canada med en feilvurdering. De ville ikke at økte avgifter skulle betales tilbake til folket, men ønsket heller såkalt skatteveksling. Dvs. at økte drivstoffpriser skal gå til reduksjon i andre skatter og avgifter. En svært komplisert modell. Miljøavgifter som virker, skal jo ikke finansiere staten, men redusere inntektene på sikt. Dermed må en i neste budsjett øke avgiftene som nettopp ble avviklet. Slikt skaper ytterligere slitasje og politikerforakt.

De Grønne ønsker at skatte- og avgiftssystemet forblir som i dag. Mens miljøskattene betales uavkortet tilbake til folket ved en «kontrakt» med velgerne. Det er viktigere med en enkel modell og ordninger som virker, enn unødvendig og utmattende politisk spill som ikke gagner noen.

Forrige helg var økonomiprofessorer, politikere, LO og KAF-entusiaster samlet i Bergen på KAF konferanse i regi av Naturvernforbundet. Det var svært gledelig å registrere at Venstres representant, Åsta Årøen, kom på gli i forhold til utbyttevarianten av KAF. Da får Venstre et godt forhandlingskort med Frp.

Midt i blinken for Frp

Dersom også Siv Jensen begynner å regne på det, vil hun kanskje oppdage at et stort flertall av Frp’s kjernevelgere vil tjene på dette. Husk også at to kr i økt avgift, minus to kr tilbakebetalt, tross alt er null økt avgift. En ordning som burde være midt i blinken for Frp, partiet mot skatter og avgifter. Vi har altså en modell som alle partier kan enes om.

Jeg vil til slutt minne om at MDG var det eneste partiet som fulgte opp kuttene som ligger i Paris-avtalen i sitt alternative statsbudsjett for 2017, ifølge Cicero. I stor grad takket være KAF. Vi må engasjere superspissen «markedskreftene» på klimalaget. Da begynner vi å score klimamål, ikke bare stadige sleivspark og stang ut for åpent «klimamål»!