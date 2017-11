«Skatteetaten tilrettelegger for ID-tyveri»

Norsk Senter for Informasjonssikring antyder at det er over 150.000 i Norge som blir utsatt for ID-tyveri hvert år. Politiet og Datatilsynet oppfordrer til forsiktighet, men hva hjelper det når du kan få hjelp av Folkeregisteret til ID-tyveri? Regelverket og praksis er oppsiktsvekkende og bør innskjerpes.

Fortrolig informasjon

Etter paragraf 9-3 i forskrifter til Folkeregisterloven så kan en offentlig myndighet når det foreligger et begrunnet behov, gi opplysninger om noen personers fulle navn, fødested, fødselsdato, personnummer eller D-nummer, adresse, sivilstand, ektefelle/registrert partner, barn, foreldre og eventuell dødsdato. Offentlige myndigheter kan såldes gi uvedkommende fortrolig informasjon i dag hvor det er så stor fokus på ID-sikkerhet, og hvor vi må gjøre alt vi kan for å beskytte oss.

Skatteetaten har opplyst på telefon at dette har den svakeste taushetsbeskyttelse, og fortrolig informasjon kan utleveres på telefon eller skriftlig dersom du har en rimelig forklaring på hvorfor du trenger å få utlevert informasjonen. Antagelig gjør ikke Folkeregisteret noen grundig vurdering om anmodning om utlevering er berettiget, og de gir deg ikke beskjed om at de har levert ut informasjonen til uvedkommende. Folkeregisteret loggfører forespørselen, men dersom skatteyter skal bli oppmerksom på dette, må de selv be om innsyn. Hvor mange av oss er det som ber om slikt innsyn?

Legger til rette

Når du har personnummer, fullt navn, adresse, sivilstand, navn på ektefelle, barn og foreldre, så kan du opprette bankkonto, få kredittkort, få kreditter, skrive fullmakter og antagelig skaffe ID, og skatteetaten legger forholdene til rette for tyveriet.

Myndigheter som gir ut fortrolig informasjon, burde ha flere forhåndsregler: Utlevering av informasjonen burde ha den strengeste taushetsbeskyttelse. Myndighetene bør ha kontrollrutiner hvor de faktisk sjekker ut begrunnelsen for å få utleveringen. Når myndighetene får en slik forespørsel, bør det gå ut en melding til vedkommende som det er bedt om innsyn hos, slik at vedkommende kan komme med innsigelser. Det bør også gå ut melding når myndighetene utleverer slik taushetsbelagt informasjon på lik linje med kredittopplysning.

Det hjelper ikke om vi er aldri så forsiktige og verner om opplysningene så lenge kriminelle kan få disse ved å ringe eller skrive til det offentlige. Her bør det komme umiddelbare innskjerpelser i regelverket.