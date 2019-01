Lønnsom E39 – for hvem?

Diskusjonen om hvor ny E39 skal gå gjennom Bjerkreim går fortsatt varm. Skal veien ødelegger en hel gard og redusere dyrket areal for flere (R1), eller skal den ta dyrket mark fra flere og dele på ulempene (R2)?

Det var ganske rart å lese i Aftenbladet fredag 4. januar der adm.dir. i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland, skriver at: «Ny E39 er kortere og gir mulighet for høyere hastigheter. Det gir reduserte kjørekostnader og redusert tidsbruk, for eksempel mellom Dalane og Stavanger-regionen.»

Egersund er det store tyngdepunktet i Dalane-regionen. Dersom en velger R1, vil folk fra Egersund i liten grad bruke ny E39 nordover til Stavanger. Det blir for tungvint å kjøre til et eventuelt kryss Vikeså/Holmen for å komme på ny vei og så kjøre til Stavanger/Sandnes. Det naturlige vil da være å kjøre Fv. 44. Dette vil medføre langt større press på denne veien. Krav om at Fv. 44 blir firefelts vei vil komme raskt.

Dersom krysset blir lagt på Sagland i Bjerkreim, (R2), som vil være det naturlige og fornuftige, vil kjørende fra Egersund ha fordel av å komme seg raskt på ny E39 og bruke den nordover. Dette vil gi reduserte kjørekostnader og redusert tidsbruk.

Jeg håper at det er dette Dahl Hovland sikter til i sin artikkel. I tillegg vil dette krysset være nær det planlagte, store industrifeltet på grensen mellom Eigersund og Bjerkreim, Eigestad.

Når en planlegger ny E39 er det for snevert å regne noen minutter spart mellom Stavanger og Kristiansand som det avgjørende. Hensynet til jordvern, hensynet til Egersund med viktig havn og hensynet til god utnytting av industrifeltet må være viktigere enn å spare noen få minutter.