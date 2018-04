I Stavanger Aftenblad 24. mars sier ordfører Stanley Wirak at det er formidabelt som Sandnes kulturhus har utviklet seg. Han har rett. Det siste året Sandnes kulturhus og Kinokino ble drevet som to ulike institusjoner med helt ulikt programinnhold, hadde de to institusjonene samlet 102.000 publikummere, med 1,5 besøk pr. innbygger i kommunen. I årsmeldingen for 2017 fremgår det at det totalt var 64.000 publikummere i de to husene, med 0,8 besøk pr. innbygger. Publikumsnedgangen i Sandnes kulturhus er spesielt bemerkelsesverdig. I 2012 hadde huset 67.000 besøk, ett besøk pr. innbygger i kommunen. I 2017 hadde huset 49.000 besøk, 0,6 besøk pr. innbygger

Mindre og dårligere program

De to husene samlet har sett en formidabel nedgang i besøket i Ap’s og Frp’s tid i flertall i kommunen. Så hva er så årsakene til denne formidable nedgangen? Den første som springer en i øynene, er en stadig og kraftig reduksjon av realverdien av det kommunale bidraget til huset. Korrigert for en endring i måten å regnskapsføre husleie internt i kommunen, er bidraget i 2017-kr redusert fra 14,1 mill. kr til 11,2 mill. kr, eller med 20 prosent. Det blir det mindre og dårligere program av.

Den andre årsaken som det også pekes på i årsmeldingen for 2017, er en økt konkurranse, særlig fra Stavanger konserthus. Men i en slik skjerpet konkurransesituasjon har altså Ap og Frp valgt å redusere innsatsen på sine egne hus.

Etablert en intern konkurranse

I tillegg har sammenslåingen av Kinokino og kulturhuset og de påfølgende endringene i programinnhold i Kinokino, medført at kommunen har etablert en situasjon hvor mye aktivitet som tidligere ville blitt avholdt i kulturhuset, er flyttet til Kinokino. Så i tillegg til konkurransen fra Stavanger har Ap og Frp etablert en intern konkurranse mellom husene, på et lavere totalbudsjett, som har bidratt til å svekke publikumstallet i kulturhuset uten at publikumstallene i Kinokino har steget tilsvarende. Selv med aktivitet som tidligere ville ha blitt gjennomført i kulturhuset, hadde Kinokino et besøk som var lavere enn i perioden 2010–2012 mens kulturhusets publikumstall er svekket kraftig.

Endelig har stadig stigende kostnader ved bruk av kulturhuset, uten at tilskuddordningen for lag og foreninger som bruker huset har økt tilsvarende, ført til at det nå er omtrent umulig for lokale ikke-kommersielle aktører å bruke huset.

Ukyndighet

Enda mere formidabelt enn nedgangen i brukene av de to husene, er den ukyndighet, manglende vilje til satsing på kulturlivet i Sandnes og enestående evne til å dekke over egen tilkortkommenhet som Wirak og flertallspartiene viser.