Sandnes-politikerne holder ikke hyttelovnader

I stormøtet mellom Sandnes kommunes politikere og Sandnes hytteeierforening i mars ble det lovet både adgang til større hytter og at kloakk ikke skulle slippes til fjord. En løsning med lukket toalett og gråvannsrens ville bli tillatt. Salen klappet!

Slår siste spiker i kisten

26. mars står kommunalsjef Kristin Barvik frem i Stavanger Aftenblad og slår siste spiker i kisten for forslaget om hyttestørrelser fra A, Frp og Sp. Hun begrunner dette med signaler fra Fylkesmannen og kanskje er dette en gangbar begrunnelse.

I Aftenbladet 19. mars forteller miljøsjef Kjersti Ohr at en løsning med lukket toalett og gråvannsrens ikke vil bli tillatt. Dette lovet A, Frp, Sp og H. For Stølsvik, Lauvåsvågen og Rosenvik så skal 2/3 av avføring og kloakk inklusive fosfor, nitrogen og bakterier ut i Lauvåsvågen. Hun har gjennom lang tid unnlatt å ta stilling til sak, men viser kun til nasjonale og lokale regler. Tilnærmet alle hytter i Sandnes er å se som tettbygd strøk sier hun.

Men, det er en forskjell på disse to sakene. Kommunene Gjesdal, Time, Sola, Klepp og Randaberg er underlagt samme nasjonale og lokale regler. I disse kommunene er lukket toalett og gråvannsrens tillatt og i bruk. Også etter at nytt regelverk kom i bruk i 2010. Faktisk så er det eneste området definert som tettbygd strøk for disse fem kommunene, området nord for Solastranden. Langs veien med bl.a. Statoils representasjonsbolig. Det betyr at Hunnedalen, Dirdal og Gilja defineres som spredt bebyggelse.

Reglene kan endres

Sandnes Kommune kan da ikke påberope seg nasjonale og lokale regler. Regimet med utslipp av kloakk til fjord er noe som kommunen definerer selv, og da kan det endres – av politikere som ga lovnad til hytteeiere på stormøtet. Politikere bestemmer over administrasjonen, eller ... ?