Mange frykter at teknologien kommer til å spise opp jobbene våre. Andre vet ikke engang om endringen er ønskelig. I møtet med det ukjente er det fristende å snu ryggen til og si at det ikke angår oss. Men dette angår oss alle, uavhengig av bransje eller yrke. Norge ligger langt foran på målinger over graden av digitalisering i befolkningen. Nordmenn er gode på å ta i bruk ny teknologi. Allikevel sliter vi med å komme oss videre fra et digitalt platå.

Koding må behandles på lik linje med andre språk som trengs for å navigere i verden.

For å sikre fremtidens kompetanse er det to tiltak som bør prioriteres: Koding inn i skolen og flere studieplasser innen IT.

Koding er et fremmedspråk

Koding må behandles på lik linje med andre språk som trengs for å navigere i verden. IT-kunnskaper er like grunnleggende som norsk og engelsk. Vi jobber for sakte på dette området og ligger bak 16 europeiske land som har fått koding inn i læreplanen. Vi har teknologi som valgfag på videregående, og det er for dårlig.

Å tro at det ikke er nødvendig å lære kode for å klare seg i framtiden, er det samme som å tro at matematikk er uviktig fordi vi har kalkulatorer. Når koding ikke er integrert i læreplanen, ender det med at utdanningen barna våre får, er for tilfeldig.

Det lager en sårbar situasjon, hvor kompetanseheving avhenger av midlene kommunen setter av, og hvor flink og entusiastisk læreren er på koding. Det finnes gode eksempler på institusjoner som tar dette på alvor: Didaktisk digitalt verksted på Universitetet i Stavanger er et tiltak som skal heve kompetansen hos lærerne og hjelpe dem med å sette seg inn i hva VR-briller er for eksempel. Høgskulen på Vestlandet tilbyr master på IKT i læring. Vi trenger mer av dette.

Hvis ikke bygger vi i praksis et A- og B-lag i en generasjon som er avhengig av denne kompetansen. Da kan vi begynne å snakke om «digital fattigdom» som et begrep med mening.

Ambisjoner på høyere utdanning

Det skjer mye spennende i utdannings- og høyskolesektoren på IKT for tiden. Nå har regjeringen lagt fram forslag om 2000 nye IKT-studieplasser, noe som er et skritt i riktig retning. Abelia mener at behovet er 5000 IKT-plasser.

God utvikling

Samtidig har UiS fått 50 nye IKT-plasser. Masterstudenter på robotteknologi ved UiS lærer om anatomi og medisinske signaler. Masterstudiet på Data Science ble lansert på Nordic Edge. HVL har fått 40 IKT-plasser. Dette er en god utvikling, men det er fremdeles for lite ambisiøst.

UiS og Høgskulen på Vestlandet kan skilte med en IKT-bachelor hver. En bachelor på informatikk eller IT-sikkerhet vil være kjærkomment for et arbeidsmarked som skriker etter utviklere og hvor lønnspresset er ekstremt.

Svikter vi de unge ved ikke å ruste dem for framtiden, kan de ende på feil side i en delt generasjon.

NIFU har gjort en analyse for Justis- og beredskapsdepartementet som viser at vi vil mangle minst 4000 personer med kompetanse på IT-sikkerhet i 2030. Som et av verdens mest digitaliserte land er vi sårbare.

Miste konkurransefortrinn

Stavanger vil være et fyrtårn for Europa på smarte løsninger. Da må vi være smartere enn de andre. Svikter vi de unge ved ikke å ruste dem for framtiden, kan de ende på feil side i en delt generasjon. Svikter vi næringslivet ved ikke å skaffe dem den kompetansen de trenger, kan Norge generelt og Stavanger spesielt miste konkurransefortrinn. Det haster med å komme i gang.