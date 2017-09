«Alle skal med» og «Pasientens helsetjeneste», sier våre to største partier. Dette støtter jeg 100 prosent. Men jeg blir samtidig mektig provosert når jeg som fysioterapeut daglig opplever en annen virkelighet, og vet at politikerne kjenner til og støtter en ordning som diskriminerer mennesker med dårlig økonomi. Jeg snakker om organiseringen av fysioterapi i kommunene og driftstilskuddordningen.

Det dreier seg om en monopolsituasjon, la oss kalle en spade for en spade!

En terapeut-rettighet

De om lag 4000 avtaleterapeutene i denne ordningen er ikke i nærheten av å ha kapasitet til å betjene etterspørselen. De er for få, de trenger hjelp! Ventetider på tre–seks måneder beviser vel dette? De psykomotoriske fysioterapeutene jeg jobber sammen med har pasienter som har stått på venteliste i opptil to år! To år!

Den henvisningen pasienten har fått av legen sin, og så forventningsfullt tar med seg til fysioterapeuten for å få hjelp, er ofte ikke verdt papiret den er skrevet på en gang. Hos avtaleterapeutene kommer de ikke til, og hos helprivate fysioterapeuter kan de ikke benytte den. Dette skulle egentlig vært en pasientrettighet, men har siden 1992 vært en terapeut-rettighet kun forbeholdt avtaleterapeutene. Det dreier seg om en monopolsituasjon, la oss kalle en spade for en spade!

Hallo! Der kom jo ikke disse pasientene inn, det var jo nettopp derfor de måtte gå til en helprivat!

Skaper et klasseskille

Konsekvensene av dette underdimensjonerte monopolet er: De pasientene som har råd til det, eller har helseforsikringer, kan kjøpe seg hjelp hos helprivate fysioterapeuter. De som ikke har råd, må pent stille seg i kø hos avtaleterapeutene. Ser dere virkelig ikke hvilket klasseskille dette lager?

Jeg får vondt langt inni hjerterota hver gang jeg må avvise en minstepensjonist, en arbeidsledig, en uføretrygdet eller andre med anstrengt økonomi, fordi de ikke har råd til å betale det ekstra påslaget vi helprivate nødvendigvis må ta.

Får ikke pasientene plass hos avtaleterapeutene, går de også glipp av andre offentlige støtteordninger, som oppsparing til «Frikort for egenandelstak 2». Og hvis økonomien er så anstrengt at de må søke NAV om støtte for å dekke behandlingene hos oss helprivate, svarer NAV at de kun gir støtte til «rimeligste alternativ», – som altså er hos avtaleterapeutene. Hallo! Der kom jo ikke disse pasientene inn, det var jo nettopp derfor de måtte gå til en helprivat!

Er det ikke feigt å overse alle de som faller mellom to stoler fordi de ikke skriker høyt nok?

Offentlig/privat-spørsmålet

Jeg aksepterer IKKE at man behandler pasienter slik i det norske helsevesen! Det grenser mot mobbing av de med dårlig økonomi. Vi har et prinsipp her som skal være hellig, og som vi aldri skal kompromisse på: Vi gjør ikke forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Alle pasienter skal få helsehjelp, uavhengig av økonomisk og sosial status! I dette flotte landet vårt skal vi aldri, aldri lukke øynene og snu ryggen til dem som trenger hjelp!

Til dere politiske partier som er så kraftig imot privatisering: Er det ikke et tankekors at dere da støtter driftstilskuddordningen, som til de grader er basert på, og prisgitt, at en enorm andel av pasientene benytter seg av helprivate fysioterapeuter? Er det ikke feigt å hevde at dette er en velfungerende ordning fordi dens utilstrekkelighet blir kamuflert av at pasientene som kjøper seg bort fra køene hos avtaleterapeutene, gjør dette uten å lage noe stort oppstyr av det? Er det ikke feigt å overse alle de som faller mellom to stoler fordi de ikke skriker høyt nok? Dere biter dere selv i halen ved å kritisere privatisering, for dere har selv lagt opp til det!

NÅ er tiden overmoden for å innføre den finansieringsordningen som er foreslått i mange år fra mange hold, det såkalte «Trygderefusjonen følger pasienten»-prinsippet. Vi åpner opp for at alle autoriserte og kvalitetssikrede fysioterapeuter kan ta imot henvisningspasienter og kreve trygderefusjon. Vi fjerner altså det absolutte kravet om at fysioterapeuten må ha driftsavtale med en kommune for å kunne gjøre dette. Dette vil endelig gi pasientene valgmulighet til selv å bestemme hvilken fysioterapeut de ønsker å benytte. Vi får samtidig innført litt konkurranse, det er bare sunt og skjerpende.

Er det virkelig bare det nye Helsepartiet som har forstått dette?

Kjemper ikke for meg selv

Derfor kjemper jeg ikke for å få meg et driftstilskudd selv, for det ville jo bare jeg og de pasientene jeg behandler få glede av. Jeg kjemper heller for at monopolet avskaffes; for det vil MANGE flere fysioterapeuter og pasienter få glede av.

Kortere ventetid og bedre tilgjengelighet vil også kunne gi avlasting til fastlegene, og forhåpentligvis redusere antall sykemeldinger og henvisninger til spesialisthelsetjenesten og MR/røntgen.

Dette blir «pasientens helsetjeneste», Høyre! Og først da blir «alle med», Arbeiderpartiet! Er det virkelig bare det nye Helsepartiet som har forstått dette? Ja, da blir valget enkelt for meg mandag 11. september!