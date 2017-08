Det vises til kronikk og redaksjonell artikkel i Aftenbladet 17. august om ulovlig hemmelighold fra SUS i varslingssaken til Målfrid J. Frahm Jensen. Etter flere års erfaring med varslingssaker, mener jeg det er to aspekter ved dette som er verdt å kommentere.

Ulovlig gjengjeldelse

For det første er det å forhandle løsning med krav om hemmelighold, avtalefeste hemmelighold og å pålegge varsleren taushetsplikt for ettertiden, i seg selv er en ny og ulovlig gjengjeldelse som er sanksjonert med rett til oppreisning og erstatning etter arbeidsmiljølovens paragraf 2 A-2.

Bestemmelsen trådte i kraft 01.07.2017 og avløste den tidligere paragraf 2-5 som ifølge lovgiver hadde samme meningsinnhold. Forarbeidene til paragraf 2-5 uttrykker at som gjengjeldelse regnes «… enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på varsling». Det ligger i sakens natur at varsleren ikke var interessert i eller tjent med hemmelighold, og det framstår åpenbart for enhver at hemmeligholdet er krevd i arbeidsgiverens interesse.

At varsleren i ettertid er pålagt munnkurv, er som gjengjeldelsessak i sin natur enda sterkere enn den opprinnelige varslingssaken om ulovlig tvangsbruk mot pasienter på sykehuset da den er rettet mot varsleren personlig.

Alvorlig krenkelse

For det første svekker varslerens munnkurv arbeidsgivers bidrag til å rette opp forholdene i den opprinnelige varslingssaken. For det andre representerer kravet om hemmelighold et forhandlingskort mot varsleren når forlik skal inngås. Dernest er kravet om hemmelighold et brudd på offentlighetsloven. Det er også åpenbart at forvaltningslovens bestemmelse om taushetsplikt om personlige forhold ikke kan påberopes av arbeidsgiver. Det antas at SUS i forhandlingene har vært representert av advokat, og denne antas å ha hatt kunnskap om og formidlet til sin klient at kravet om hemmelighold ikke var lovlig. At SUS i en slik situasjon underslår også dette, er i seg selv en alvorlig krenkelse.

Det sender et ille signal ut i det offentlige rom at en så stor aktør som SUS, som dertil har som oppgave å ivareta og dra omsorg for menneskers helse – også mentale – trosser forbudet mot gjengjeldelse så eklatant som her. Først gjør de seg vanskelige og gjengjelder i Jensens varslingssak. Så, når hun truer med å ta saken til retten, noe som i seg selv er en risikofylt beslutning og stor belastning, så innrømmer sykehuset at hun var en varsler etter loven. Men samtidig starter de altså en ny gjengjeldelse i kraft av betingelser i avtalen og krav om hemmelighold om dens reelle innhold! Hvem tør å varsle etter dette? Det skaper ikke grobunn for at sykehuset er villig til å bidra til økt vern og ivaretakelse av varslingssaker. Skal oljeindustrien på samme måte droppe sikkerhetsrutiner og vedlikehold, og skal advokater la være å ivareta rett og hindre urett?

SUS må beklage

Etter mitt skjønn må SUS ut og beklage denne gjengjeldelsen, og det må etableres rutiner for inngåelse av avtaler i varslingssaker der varsleren vet at SUS ikke kan holde slike kort på hånden under forhandlingene om innholdet i en forliksavtale. Lovens paragraf 2 A-3 om arbeidsgivers plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling mener jeg krever dette, jfr. at loven krever at «… rutinene skal være skriftlige og minst inneholde: …. c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.»

For det andre er det min oppfatning at saken viser behov for innføring av lovforbud mot hemmelighold av forliksavtaler i varslingssaker. Jeg mener loven bør endres på to punkt:

Det bør være forbud mot hemmelighold av forliksavtaler i varslingssaker, og loven bør også inneholde regler om skjerpet erstatningsansvar hvis det finner sted. Det bør innføres en regel om forbud mot hemmelighold av forliksavtaler også i privat sektor hvor dette er rådende praksis. Hensynene er de samme som i varslingssaker i offentlig sektor.

Lovforbud mot hemmelighold av avtaler i varslingssaker vil etter mitt skjønn ha preventiv virkning, slik at også arbeidsgiver er tjent med å finne løsning på et tidlig tidspunkt slik at en unngår eskalering av konflikt i varslingssaker. Et slikt lovforbud vil ikke undergrave begrunnelsen for arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet.