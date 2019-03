Det har egentlig vært slik i mange år når det gjelder Stavanger. Lederen i levekårsstyret uttrykte for noen år siden ergrelse over at så mange foreldre ville ha sine barn inn på det private avlastningstilbudet ved Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (IAA) på Hinna.

Bedre kompetanse

Som forelder til en ung mann med Downs syndrom, autisme og atferdsvansker som Hanne, bidro jeg og andre foreldre til at IAA ble startet i 2001, som et supplement til det offentlige tilbudet. Vi hadde etterlyst bedre tjenester i barnehage, avlastning, skole og veiledning/hjelp i hjemmet for våre funksjonshemmede barn. IAA ga barna et helhetlig helse-, omsorgs- og avlastningstilbud. Brukere og oss foreldre stod i sentrum for virksomheten. På IAA har de ansatte bedre kompetanse enn de har i kommunen og barna har færre ansatte å forholde seg til.

Det er umulig å få tak i hvorfor Reiten mener Hanne må flytte.

Kåre Reiten mente den gang at dette var en urimelig form for konkurranse med det offentlige avlastningstilbudet. Han uttalte i Aftenbladet, at kommunen betaler for en Volvo, men de har bestilt en folkevogn. Nå er det slik at tjenestene ved de private leverandørene kostet det samme som i kommunen. Men Reiten og Høyre ville ikke ha mer for pengene, han ville heller stoppe det litt friere brukervalget som var den gang (2007 – 2011) for å skåne den kommunale avlastningstjenesten. Deretter ble mange brukere tvangsflyttet fra private leverandører. Til vår store fortvilelse. Det gikk så dårlig for noen, at de mistet viktige funksjoner, og foreldre holdt dem hjemme. Fordi tilbudet ikke lenger ble avlastning, men en belastning.

Fikk lite hjelp

Den gang Hanne bodde i Rektor Oldens gate, hadde foreldrene flere møter med Kåre Reiten (H) og Per A. Thorbjørnsen (V). Begge satt i levekårstyret. Thorbjørnsen hadde uformelt tatt på seg rollen som en ombudsmann for foreldre som klaget på tjenestene i kommunen. Men foreldrene fikk lite hjelp. Heller ikke Fylkesmannen syntes at det var faglig uforsvarlig å rive Hanne i håret, stenge henne inne og bolte døren fra utsiden eller la henne være uten tilsyn så lenge at hun veltet tørketrommelen over seg og brakk hånden. Det var til slutt verneombudet som truet med å stenge boligen. Ingen har villet kvalitetssikre tjenestene til Hanne. Med bakgrunn fra andre saker virker det som om kvalitetssikring av helse- og omsorgstjenester er upløyd mark for Stavanger. Grove avvik får ingen følger for boligledere, fagsjefer eller kommunaldirektør. At Reiten vender Hanne ryggen nå, er bare en fortsettelse av den politikk han har stått for de siste 10 årene. Situasjonen blir liksom snudd på hodet, i en Høyrekommune, når det i Hannes sak er Ap som vil lytte til henne og foreldrene. Det er umulig å få tak i hvorfor Reiten mener Hanne må flytte. Kommunalsjefen har uttalt at det ikke står på penger, siden staten betaler det meste via refusjoner. Hva er det da som ligger bak?

Kan forlike saken

Den som fortjener ros i en sak som denne, er journalist Erlend Frafjord i NRK. Han har siden sin første artikkel dokumentert opplysningene. Han har sporet opp skademeldinger på ansatte og på Hanne, som foreldre aldri har fått tilgang på. Frafjord har besøkt Hanne flere ganger. Han har også frembrakt de reelle kostnadstallene fra når Hanne var i en kommunal bolig, og der hun nå bor på IAA. Det er helt andre tall enn de Rådmannen nylig la frem i formannskapet, og tallene til kommunalsjefen. Han har snakket med dem som nå gir Hanne tjenester, og han har vist respekt for foreldrenes fortvilede kamp mot byråkratiet. Han har vist oss at flyttevedtaket til kommunen er fritt for faglige vurderinger, etikk og moral. Høyre og levekårsstyret kan forlike saken før Gulating. Men ville de det?

