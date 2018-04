Jeg kom til Stavanger i oktober 1960, som advokatfullmektig hos en kjent Stavanger-advokat. Når jeg ikke var på kontoret, var jeg på Tinghuset, og det var nesten hver dag. Som kjent er det ikke stort mer enn hundre meter fra Tinghuset til Nytorget, og jeg fikk derfor et godt inntrykk av torget og livet der.

Liv fra morgen til kveld

På den tide var Nytorget det man trygt kunne kalle et sted der det var liv fra morgen til langt på kveld, med busser og andre biler, med mange butikker, og selvfølgelig masse mennesker overalt.

Bebyggelsen besto for det meste av lave trehus. Med en annen plassering kunne hele området tas for en del av Gamle Stavanger.

Fargegata på Holmen er en spennende variant. Skal vi kanskje oppmuntre til å forsøke noe lignende på begge sider av Nytorget og innover Pedersgata?

Skremmende kontrast

I forhold til det Nytorget jeg så den gang, er kontrasten skremmende. Det er veldig få fotgjengere å se. De personbilene som er der, står stort sett stille, på oppmålte parkeringsplasser. Busstrafikk er det veldig lite av. Det er få butikker. Kort fortalt: Med unntak av ungdomsaktivitetshuset Metropolis og serveringsstedet Martinique, er det nokså stille. Er det slik vi vil ha det? Nei. Vi vil ha et torg fullt av liv, med forskjellige aktiviteter og mange mennesker. Nå vil Høyre-alliansen, som har styrt byen i ca. 20 år, ha et sju-etasjers hus der hvor det gamle politikammeret holdt til. I 1. etasje vil de forsøke å ha noen butikker (forutsatt at de kan betale den husleien som utbyggerne må ha for å få det hele til å gå rundt). I resten av huset skal det være leiligheter. Men blir et levende gateliv av dette? Etter arbeidstid vil det være helt dødt, med unntak om nødvendig busstrafikk. De som skal bo i leilighetene, vil stort sett være hjemme om kvelden.

Jeg går mye i byen og snakker med turister og andre besøkende. De er ikke det minste opptatt av morderne fleretasjes hus – det er det gamle Stavanger-preget med lave trehus som tiltrekker dem. Fargegata på Holmen er en spennende variant. Skal vi kanskje oppmuntre til å forsøke noe lignende på begge sider av Nytorget og innover Pedersgata?

Når vi snakker om liv, hvorfor ikke ta i bruk Tinghuset, som jo skal fraflyttes (som kjent er det tale om å flytte virksomheten til Bekhuskaien, selv om endeløs statlig sommel får flere og flere av oss til å ønske en plassering ved Lagårdsveien hvor alt ligger til rette). Nåværende tinghus må kunne tas i bruk til studentaktiviteter. Studentene vil også kunne være med og skape liv i området. Den gamle politikammerbygningen der Metropolis driver et fint og allsidig ungdomsarbeid, må med litt utvidelse kunne romme et sentralt og lett tilgjengelig innvandrersenter.

Behold særpreget

Nå har vi sjansen. La oss sørge for at Nytorget-området beholder sitt særpreg, men også blir mer levende, spennende. Investeringskåte utbyggere får finne seg andre steder. Jeg er bystyremedlem, men skriver ikke dette på vegne av mitt parti. Jeg er ikke spesielt kyndig i områdeplanlegging. Dette skriver jeg utelukkende som en ytring fra en privatmann.