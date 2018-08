Mange av de universitetsansatte har ment at møteplassen for UiS' interne samtale, er UiS' egen hjemmeside. Den er den eneste vi har. Denne samtalen er viktig for UiS, og det er sjølsagt viktig at den er skrevet og redigert fra UiS. Derfor har de fleste av oss også trodd at vi på UiS har ei informasjonsavdeling som utformer og redigerer denne sida. Helt til nå.

Udiskutabelt gode?

Mandag 13.8. kunne vi på nettsida lese saken om at rektor Marit Boyesen har underskrevet en samarbeidsavtale mellom Næringsforeningen i Stavanger-regionen og UiS. «Avtalen skal bidra til å styrke regionens konkurransekraft», står det i nyhetsartikkelen. UiS skal altså igjen fremme vekst. Som om vekst i seg sjøl er et udiskutabelt gode, og som om denne økte konkurransekrafta skal være et av Universitetets mål.

Holder i massevis for rektor

Nå er det ikke overraskende at rektor Boyesen inngår en slik avtale. Hun sitter jo i styret i Næringsforeningen og har jo for eksempel også støttet avtalen mellom UiS og israelske Technion. Technion-samarbeidet har i dag kun politisk støtte fra Frp, men det holder i massevis for vår rektor.

Næringsforeningen i Stavanger er en interesseorganisasjon for kapitalen i regionen og er en svært omstridt lobbyorganisasjon. Det er en organisasjon som i mange saker fremmer egeninteresser i skarp motstrid til folkets interesser. Den har for eksempel fremma forslag om massive utbygginger langs sjøkanten i Stavanger. Gjennom å påvirke arbeidet med sentrumsplanen i byen har den ønsket å omgjøre deler av kystbyen til en bakgård. I forrige uke kunne videre NRK avsløre omfattende miljøkriminalitet ved oppdrettsanlegg i Ryfylke. En miljøkriminalitet som vil kunne ha store skadevirkninger for det marine liv i disse fjordene. Dette mens Næringsforeningen krever enda flere oppdrettskonsesjoner i det samme Ryfylkebassenget.

Ingen forbehold

En kunne tro at rektoratet ved UiS hadde behov for å ta noen forbehold i et samarbeid med en slik organisasjon. Men i saken vi leser på nettsida til UiS, er der absolutt ingen forbehold. Ingen problematiseringer av samarbeidet. Saken på hjemmesida har dessuten bare to sitater av Boyesen. Tre firedeler av artikkelen er viet direktøren i Næringsforeningen og hans visjoner.

Men så viser det seg altså også at artikkelen ikke er skrevet fra UiS. Uten at det er opplyst, viser det seg at det er Næringsforeningen, som i dette tilfelle definerer UiS' holdninger til denne avtalen. Det er Næringsforeningen som skriver artikkelen på UIS' hjemmeside. Det var altså ei god forklaring på at artikkelen så slik ut.

Be andre interesseorganisasjoner?

Er så denne artikkelen i tråd med det ansvar UiS har for den interne samtalen ved universitetet? Skal den interne samtalen i framtida være dirigert av regionens mest aggressive lobby- og interesseorganisasjoner? Eller sagt på en annen måte. Betyr dette at vi burde vi burde be også andre interesseorganisasjoner, som for eksempel Palestinakomiteen, om å lage den neste artikkelen om UiS' samarbeid med det israelske Technion?

PS. Etter klage la informasjonsavdelinga ved UiS dagen etter publisering til en opplysning om at teksten på UiS' hjemmeside var skrevet av Næringsforeningen og hentet fra deres blekke, Rosenkilden.