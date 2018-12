Norge har allerede hatt et sosialt eksperiment pågående i mange tiår hvor omsetting av cannabis har foregått uten noen som helst form for kontroll på det svarte markedet. Det er også rart å lese at de to stortingsrepresentantene nettopp har oppdaget at populærkultur fremstiller bruk av cannabis som ufarlig, normalt og kult. Det er ikke akkurat nyheter.

Bort fra barn

Cannabis må bort fra barn. Det er vi alle enige om. Det får vi kun til hvis vi tar markedet fra dealere som omsetter uten å bry seg om hvem som skal bruke det. Først ved å regulere et lovlig marked, får vi kontroll over det. Det har de bla. sett i mange amerikanske stater og i Canada. Derfor har man valgt å legalisere cannabis. Det gir kontroll, høyere skatteinntekter til skoler og barnehager og større trygghet. Verden står ikke stille, den beveger seg, det bør Høyres syn på legalisering også gjøre.

Fravær av aldersgrenser, kvalitetskontroll og innholdsfortegnelse er stikkordene på det åpne salget som hver dag foregår i Rogaland. På kollektivknyttepunkter, utesteder og til og med i skolegårder.

Forbudet mot salg og bruk av cannabis har på ingen måte satt en stopper for kyniske dealere og utenlandske bakmenn som profitterer – ja til og med uten å betale en eneste norsk krone i skatt.

Tvert imot det har gitt dem frie tøyler. Det må vi få en slutt på. Høyre skriver også at cannabis har blitt sterkere de senere årene. Dette er et veldig godt argument nettopp for å legalisere. Da kan det stilles krav fra offentlige myndigheter til innhold av virkestoffer.

Viktig å legalisere cannabis

Stortingsrepresentante definerer også feilaktig THC som «virkestoffene i cannabis». Cannabis inneholder som kjent en rekke virkestoffer. FpU mener det er på tide å ta den svarte omsetningen av cannabis vekk fra gata. Omsetning av cannabis må skje i trygge former. Kun ved å fjerne det ulovlige markedet kan en vinne krigen mot bakmennene. Derfor er det riktig og ikke minst viktig å legalisere cannabis, slik at vi får innført aldersgrense, krav til innhold og ikke minst vet hva som er innholdet. Ikke fortsette med dagens sosiale eksperiment hvor cannabis foregår uten noe som helst snev av kontroll.