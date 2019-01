Comrod må kommunisere om videresalg

Kan man ha ren samvittighet når man leverer militærutstyr til et regime som åpenlyst bryter menneskerettighetene og okkuperer et annet land? I 2012 skrev Stavanger Aftenblad om Rogalandsbedriften Comrod, som kanskje har grunn til å ha litt dårlig samvittighet. Selskapet hadde blitt avslørt av NRK for å ha levert militære antenner til Marokko, via videresalg gjennom USA. Disse militære antennene blir i sin tur brukt i det Marokko-okkuperte Vest-Sahara, Afrikas siste koloni.

Kommunikasjonsutstyr fra Norge

Flyktninger fra Vest-Sahara bosatt i Rogaland kunne fortelle hvordan landet deres hadde blitt invadert av nabolandet Marokko. Når deres slektninger bankes opp på gatene i okkuperte Vest-Sahara for å kreve sine rettigheter, ser de at marokkansk politi koordinerer sine offensiver med avansert kommunikasjonsutstyr fra fredsnasjonen Norge i hendene. Er det rett at vårt lokale næringsliv skal bidra til undertrykkelse og konflikt?

Hvis et selskap kjenner at dets produkter skal brukes til brudd på menneskerettighetene, bør man avstå fra å selge det.

Når en hører om slike saker, skulle en håpe at det bare var en glipp. At det rett og slett bare var en feil, som så fort som mulig ble rettet opp i. Men det virker ikke å være tilfelle i denne saken. Ledelsen i eksportbedriften fra Tau hadde forklart til NRK at de hadde full kunnskap om hvem i Marokko som mottok kommunikasjonsteknologien deres, og hvordan det havnet i Marokko. De skal også ha vært klar over at det kom til å bli brukt til militær bruk. Det er mange spørsmål som fortsatt er ubesvarte rundt Comrods praksiser. Hvor er Comrods antenner installert? Reiser rogalendinger jevnlig til okkuperte Vest-Sahara for å vedlikeholde det norske utstyret, slik at politiet kan fortsette sine offensiver mot uskyldige, sivile saharawier? Planlegges flere leveranser?

Kontaktet selskapet 22 ganger

I åtte år har den lille norske foreningen Støttekomiteen for Vest-Sahara forsøkt å få oppklaringer fra Comrod på spørsmål som dette. 22 ganger har de kontaktet selskapet for å få svar. De første årene nektet selskapet å svare ettersom de sa de var børsregistrert. Da den norske foreningen spurte om hvorfor en børsregistrering forhindrer at de kan kommunisere, fikk de ikke svar. De siste årene er ikke Comrod lenger på børsen, og selskapet vil ikke svare nå heller. Comrod har til og med avvist å oppklare om de i det hele tatt har etiske retningslinjer. Dette er ikke den åpenheten som vi ønsker i Norge.

Hvis eksportører av krigsmateriell som Comrod konfronteres, vil de besvare at de handler i tråd med norsk lov. Ja, det er lov å selge utstyr som dette til våre allierte USA, som reeksporterer det videre til skitne regimer. Men det er ikke greit å selge det dersom man er vel vitende om at det skal videreselges til en okkupasjonsmakt. Der er nettopp dette som skjer i tilfeller med Comrod.

Norske myndigheter har nylig stanset tillatelser for våpeneksport til regimet i Saudi-Arabia. Et ansvar ligger også hos de norske selskapene. Hvis et selskap kjenner at dets produkter skal brukes til brudd på menneskerettighetene, bør man avstå fra å selge det. Det er mange likheter mellom videresalget av våpen fra USA til Saudi Arabia og videresalget av militære antenner fra USA til Marokko. Derfor krever vi nye svar fra Comrod, hva er forskjellig fra deres praksis og den nylig avslutta eksporten til Saudi Arabia?

Umiddelbart slutte å eksportere

Stavanger AUF syntes det er beklagelig at arbeidsplasser i Rogaland bidrar til å opprettholde en okkupasjon. Vi ønsker et næringsliv som er åpent, og som har en viss grad av etiske vurderinger. Det er et paradoks at det er en leverandør av kommunikasjonsteknologi som ikke vil gi offentligheten innsyn i deres etiske retningslinjer. Comrod må umiddelbart slutte å eksportere krigsmateriell via omveier til stater som bryter grunnleggende menneskerettigheter.