Stigmatisering av cannabis må stoppe

Høyre setter rusbruk blant unge på dagsorden. Det er bra. Vi trenger deres engasjement når cannabis legaliseres i Norge. For å sikre god reform, må alle parter snakke sammen. Men først må stigmatiseringen avskaffes.

Frykt og fravær av kunnskap

Cannabis har fortsatt mye stigma knyttet til seg. Når en person, gruppe eller en plante, for denne saks skyld, blir stigmatisert, handler det om at det øvrige samfunnet ilegger den et sett med diskrediterende egenskaper, meninger eller verdier. Som udokumenterte påstander som ingen tør si mot, i frykt for å havne under den samme diskrediterende lupen. Stigma handler om frykt og fravær av kunnskap. Det er derfor egentlig helt forståelig at cannabis har såpass mye følelser knyttet til seg.

Kontroversielle fakta er fortsatt fakta, uavhengig av hvilke motstridende følelser de vekker i oss.

Mye negative følelser

På begge sider av legalisering-frontene er det mye negative følelser som legger føringen for retorikk og søkelys. Ikke minst legger disse følelsene til rette for at ingen tar seg bryet med å forstå den andre part, eller sette seg inn i deres perspektiv med objektive øyne.

De som bruker cannabis, er sinte fordi de føler seg marginalisert og diskriminert. De kan miste venner, jobb, familierelasjoner, førerkortet etc., om noen oppdager at de bruker cannabis. Dette kan drive individer til isolasjon.

Er det egentlig så rart de ønsker en radikal forandring? De som er bekymret for at legalisering-bølgen treffer Norge, er sint og redd for det som føles som frislipp av enda et rusmiddel. Dette kom frem i Stavanger Aftenblad (12.12.) da stortingsrepresentantene Sveinung Stensland og Margret Hagerup fra Høyre skriver at «Cannabis er ikke et ufarlig rusmiddel». Tittelen viser at de frykter at cannabis ufarliggjøres.

Eliminere irrasjonell frykt

Å forklare og bekjempe stigma rundt cannabis, handler ikke om å ufarliggjøre eller promotere bruk av rusmidler verken blant unge eller voksne. Det handler om å legge til rette for kunnskapsbaserte holdninger og meninger. Det handler om å eliminere irrasjonell frykt.

Så hva enes vi om, enten vi er for eller mot legalisering av cannabis? I hvert fall et par viktige ting og det kom frem i Stensland og Hagerup sitt innlegg. «Narkotika (ulovlige rusmidler) er dessverre lett tilgjengelig for våre bar». Det er en bekymring som deles på begge sider av «bordet». Vi er også enig om at å forebygge rusmiddelbruk blant unge er viktig.

Vi som er for omregulering av cannabis, mener at selve forbudet har skylden for tilgjengeligheten og farligheten. Kyniske kriminelle bryr seg ikke om aldersgrenser. De rekrutterer unge mennesker til å bli både kjøpere og selgere. De tenker kun profitt. De har fullt monopol på produksjon og salg. Målgruppen er alle som ønsker å kjøpe. Det er dette som er «frislipp».

Vil lette forskning

Voksne ansvarlige mennesker som bruker cannabis, fortjener et lovlig kvalitetssikret alternativ til det svarte, uregulerte markedet. Med legal status vil forskning bli lettere å gjennomføre og dermed blir det lettere å bedrive kunnskapsbaserte forebyggende aktiviteter mot barn og unge.

Reduserer overdoser

Amerikanske studier viser også at tilgang på medisinsk cannabis kan bidra til å redusere opiat-bruk i samfunnet og at økt tilgang på lovlig cannabis reduserer antall opiat-overdoser i samfunnet. Kontroversielle fakta er fortsatt fakta, uavhengig av hvilke motstridende følelser de vekker i oss.

Fravær av stigma i samfunnet kan redde mange liv. Fravær av stigma vil også gjøre debatten om cannabis mer produktiv. Vi trenger alle stemmer ved bordet for å lage god cannabis-reform.