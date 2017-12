Jeg bruker fotballmetaforen, som sist. Venstre, med Per A. Thorbjørnsen og Kjartan Alexander Lunde, lister opp mye de har fått til. Det kan minne om lag som taper stort, men trøster seg med at de fikk flest hjørnespark.

Skal vi løse klimakrisen, må vi kvalifisere oss til verdensmesterskapet og vinne dette. Men Cicero gav dessverre budsjettet Venstre støttet «stryk» når det gjelder klimaet. Har en tapt, er det klokt å innrømme det.

Det som er prøvd til nå, har ikke virket eller virket godt nok. Det må vi ta lærdom av!

Vi trenger nye virkemidler

De to Venstre-herrene beskylder meg og MDG for å sitte og surmule på «reservebenken» og bare klage. Vi er selvsagt ikke fornøyd med valget, men vi er grønne patrioter og heier på Kloden og de som får spille.

Men med Venstre på laget har vi dessverre allerede kastet bort fire år av klimakampen. De kan fortsette å støtte det «grå-grå» laget, som før. Da vil de miste all klimatroverdighet til neste valg. Eller de kan være smarte å få regjeringen til å bli et ekte blå-grønt lag.

Kjernen i mitt innlegg var at vi må ta i bruk nye virkemidler innen klima og miljø. Det som er prøvd til nå, har ikke virket eller virket godt nok. Det må vi ta lærdom av!

Når storheter som Stephen Hawking og James Hansen omtaler ordningen som løsningen på klimakrisen, er det merkelig at et såkalt miljøparti stemmer mot.

Mobilisering av alle

Med KAF (karbonavgift til fordeling) snur vi vårt forhold til CO₂-avgifter på hodet. Dette fordi all økt avgift betales uavkortet tilbake til folket en gang i måneden. Ofte vil hele 70 prosent tjene på ordningen, mens de som taper, raskt vil innrette seg mer miljøvennlig. Dermed mobiliserer vi hele folket til klimainnsats.

Men Venstre ser ut til å ville beholde de høyere klimaskattene «selv». Problemet er at det er vanskelig/umulig å innføre nye tradisjonelle skatter. Dermed uteblir også finansiering av effektive klimatiltak.

Venstre var med på å stemme ned MDGs representantforslag om å utrede KAF, høsten 2016. Hovedbegrunnelsen var at vi i Norge ikke har slike skatte- og avgiftstradisjoner, men at forslaget var spennende. Så tradisjoner som ikke virker, er altså viktigere enn nye effektive klimatiltak? Dette selv om forslaget var interessant. Når storheter som Stephen Hawking og James Hansen omtaler ordningen som løsningen på klimakrisen, er det merkelig at et såkalt miljøparti stemmer mot.

I klimakampen må vi engasjere superspisser som legenden Maradona. Men vi skal ikke satse på hans «guds hånd», vi må heller spille på Adma Smiths usynlige hånd. Altså mobilisere markedskreftene og dermed alle på det grønne klimalaget.

Til slutt. Visste dere at den vanligste formen for fargeblindhet er mellom grønt og grått? Vi kan ikke ha miljøparti som er fargeblindt! Men jeg heier på Venstre og håper inderlig de snart scorer klimamål. Rådet står ved lag. Gå for KAF!