Takk Solveig G. Sandelson, for din ytring «Dette gjer vondt, Unge Høgre!» i Aftenbladet 13. januar. Du fikk meg til å våkne. Alt som nå kommer fram i mediene representerer ikke et nytt fenomen, og det bør heller ikke være sensasjon. Krenkende, seksuelle tilnærmelser har for mange vært noe man må regne med. Det har aldri betydd at det var akseptabelt.

Bøyer meg i støvet

Fylkeslaget i Unge Høyre valgte på et tidspunkt å skjerme sine medlemmer fra sin egen leder. Jeg bøyer meg i støvet for initiativet til styret. De forsøkte på noe vi voksne ofte ikke klarer. De observerte, vurderte og responderte i en vanskelig situasjon. Drøftingene som nå skjer, burde selvsagt vært tatt umiddelbart. Den krenkende seksuelle atferden skulle vært stoppet. Men det er så inderlig lett å være klok i etterkant, og spesielt på vegne av andre når våre følelser ikke er tilsvarende aktivert.

Politikk handler dette ikke om. Dette handler om seksualitet i full blomst. Makt og misbruk av posisjon er helt klart en del av det. Slik jeg ser det, er det imidlertid seksualiteten som gjør ellers kompetente folk handlingslammet.

Varsler kommer fram nå, fordi det har blitt mulig å ordsette det umulige. Jenter har en reell anledning til ikke å akseptere stempelet som offer. Flere våger å gi beskjed, reise seg og brøle at dette ikke er greit. Utfordringen er at det for oss andre tar så uendelig lang tid å tørre ta inn over oss at slike ting skjer.

Det finnes mye

Kampanjen #metoo kan for mange virke overdreven, som å lete etter problemer der det egentlig ikke finnes. Tro meg, det finnes mye. At det som kommer fram er ubehagelig, det er en annen sak. Ubehaget fremmes i stor grad av at dette gjelder oss alle uavhengig av partiforankring, trosretning, yrkesbakgrunn, økonomi og alder. At det er et stort behov for en offentlig diskusjon om seksuelle uttrykk, tilnærmelser og legitime avvisningsmetoder – definitivt.

Jeg har i en årrekke jobbet med både de som er utsatt for, og de som utøver en krenkende og/eller skadelig seksualitet. Jeg har også samarbeidet med deres nettverk av voksne. Både foresatte, lærere, helsesøstre, psykologer og barnevernansatte. Dyktige, flotte folk. Fellesnevneren i all min kontakt der krenkelser og overgrep er tema, er imidlertid at seksualiteten gjør det nærmest umulig å håndtere situasjoner som oppstår.

Hjertelig til stede

Vi er alle seksuelle. Det er en del av det å være menneske. Seksualiteten er hjertelig til stede i alle menneskemøter. Problemet er at vi har lært forsvinnende lite om det. Derfor er tilstedeværelsen unevnelig, et tomrom som svært ofte kun blir fylt når det som skjer enten er veldig deilig, eller ubehagelig.

Seksualitet handler om følelser, identitet, preferanser, behov, glede og så uendelig mye mer. Den handler om vårt behov for å kjenne tilhørighet, om å bli sett. Den er viktig. Livsviktig.

Sånn sett handler det også om politikk. Fordi politikerne kan bestemme at seksuell helse skal være noe alle barn får anledning til å lære noe om. De kan ta strategien «Snakk om det!» (Helse- og omsorgsdepartementet, Strategi for seksuell helse 2017-2022) et hakk videre. De har anerkjent at sexologisk kompetanse skal finnes i kommunene. De kan også tydeliggjøre sine forventninger om at kommunene gjør noe med det i praksis.

Mer kunnskap

Økt fokus på temaet vil skape bevissthet om verdier, holdninger og atferd. Det vil kunne trygge voksne i møtet med barn og ungdom, uavhengig av arena. Barn vil få mer kunnskap, flere ord og større forståelse for egne grenser. Handlingsrommet for flørt og avvisning vil kunne utvides og tydeliggjøres. Samtidig vil vi lettere kunne ta inn over oss at ikke bare menn krenker, men også kvinner. Ikke bare jenter rammes, men også gutter. Seksualiteten må fram-snakkes. Den er så mye mer enn de tingene vi ikke helt forstår, det vi ikke kjenner oss igjen i. Den er herlig flørting. Å kunne ha det godt og trygt i egen kropp. Den er muligheten til å kunne gi uttrykk for egne behov og meninger. Den fremmer både selvtillit, selvfølelse og gode relasjoner til andre.

Dersom vi skal unngå at personer får anledning til å krenke andre, nytter det ikke at vi snur oss bort. Vi kan ikke forvente at andre ordner opp og tar ansvar. Konsekvensen for oss alle, inkludert partier, organisasjoner og kommuner er at det nå må gjøres et enda bedre arbeid med å tydeliggjøre hva som er greit, og hva som ikke er det. Vi kan mene så mangt om #metoo, men kampanjen har konstatert at tiden for å leke struts er over.