Jeg er lei alle de elevene som ikke får utviklet seg i den norske skolen. Jeg er lei av alle de som dropper ut fordi de ikke får den tilpassede undervisningen som de burde fått.

Skolen må endres

PISA-rankingene har gitt oss et klart tegn på at den norske skolen må endres. Vi er det landet i verden som bruker mest per elev, og da burde vi kunne forvente mye bedre resultater. For å oppnå disse resultatene må vi se til de beste landene i verden og bevege oss i deres retning. Ser man på de ti beste landene i PISA-rankingene, ser man at sju av dem spesialiserer skolene sine mye tidligere.

Friheten til å velge er riktig i skolen, ikke bare i livet. Det å kunne velge fag ut i fra sine sterke sider, vil bedre skoleresultatene, og det vil bedre motivasjonen til å fullføre. Det er viktig med grunnkunnskaper, men på et punkt så må man sette inn støtet for at alle elever får utviklet, samt når sitt potensial og sine ambisjoner. Vi hører ofte fra politikerne i mediene om disse «svake elevene». Realiteten er at alle elever har ulike styrker og svakheter. Det er mye viktigere at fremtidens politikk er bygget på å styrke elevene, fremfor å fortelle om svakhetene. Denne innordningen vil være et system som handler om at alle skal lykkes. I dag er gjennomsnittspoeng ved fullført grunnskole for gutter 3,8. For at vi skal høyne denne, må vi la rådgiverne, skole og foreldre jobbe sammen med eleven og hverandre for å utvikle en studieplan som gjør at eleven fokuserer på de fagene de er best i.

Det er sagt at etter 10-årig skolegang skal alle elever ha fått med seg de verktøyene de trenger for å klare seg resten av livet. Dette betyr at man skal få drive med det man vil, og det man er god på når man starter på videregående. Da kan man heller starte vgs. med en kartleggingseksamen ved oppstart, slik at man lettere kan velge de fagene som passer best. Kartleggingseksamen skaper et bilde av elevens evner før både rådgiver, foreldre og elev sammen setter sammen studieretningen. Hvis man mangler forkunnskap til universitet eller lignende, så skal det være forkurs som kan tilbys i flere fag, og man skal kunne ta gratis privatisteksamen i de fagene man trenger for å endre studieretning.

Bygge morgendagens skole

Det må være nasjonale krav for programfagene, retningslinjer og tilrettelegging i form av forkurs før opptak til universitet. Likevel for oss i Rogaland Unge Høyre så handler dette om å bygge morgendagens skole. Vi vil at alle elever skal ha lov til å lykkes, og med disse tiltakene kan det være en nøkkel for å fullføre vgs. for utrolig mange.