I Aftenbladet fredag 12. januar står det at «Sandnes’ første vindturbiner er et skritt nærmere». Artikkelen er ensidig, den forteller bare noen av de mange miljøproblemene vindturbinene skaper.

Økonomien

Vel så viktig er de økonomiske problemene. Vindturbinene blir subsidiert på alle stadier av konstruksjon, drift og vedlikehold. Og – etter 15-20 år må de skiftes ut. Hvem er de som tar kostnaden med fjerning? Enova (statens organ for subsidiering av energi) gjør det ikke.

Sandnes bør tenke på samfunnets beste og sette seg inn i det subsidiesluket som vindturbinene står for.

Subsidier for bygging og drift

Subsidiene begynner med bygging av veier og fundamenter. På Høg-Jæren fikk byggingen av veier og fundamenter støtte fra Enova på 513 millioner kr. Bygging av tårn og turbiner er en sak for seg der subsidieringen er ukjent. Når vindturbinen settes i produksjon, er selvkost for drift og vedlikehold rundt 55 øre/kWh. Når markedsprisen er rundt 30 øre/kWh, trengs det ca. 25 øre i subsidier for hver eneste produserte kWh. Hvem betaler dette? Jo, regningen sendes til hver enkelt strømkunde – deg og meg – som betaler dette over nettleien. Og: Hvem betaler for utjevningsenergien når det er vindstille? Jo, det er vannkraftprodusentene. Og: Hvorfor selger eierne av vindturbinene all energien til utlandet? Jo, fordi vi i Norge ikke har bruk for den. Og: Hvem betaler for overføringen til utlandet? Jo, det er netteieren som hver og en av oss støtter gjennom nettleien. Og: Hvem sørger for at kjøperen i utlandet får jevn leveranse (også når det er vindstille)? Jo, det er vannkraften, som ikke får betalt for denne kvalitetsforbedringen, en ytterligere subsidiering.

Tenke mer enn miljø?

Nettverket av subsidier er kamuflert. De enkeltpersonene som tjener på dette, snakker ikke om behovet for subsidier. De bare kommer... En del av kamuflasjen er å fokusere på miljøproblemet, fordi det er så få som klager, og klagene lar seg bagatellisere. Bagatelliseringen bygger på påstanden om samfunnsnytte (økonomi, energi og redusert CO₂). Men, til syvende og sist er denne «nytten» negativ. Det er lovlig, men det er galt.