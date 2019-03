For det første er saken så viktig at en dags fravær kan bidra til mer nærvær, sånn på lengre sikt. Nærvær av insekter, av drikkevann, av mat vi kan spise og av blomster vi kan lukte på.

For det andre: Ved å delta i det store fellesskapet på fredag, er du kanskje borte fra skole uten lovlig grunn, men du viser likevel at det er nettopp skolen du tar på alvor.

Fagplanen

Se bare dette utdraget fra den overordnete delen til den nye fagplanen:

Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis.

Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.

Lærere har ikke lov å gi elever fri for å delta. Er ikke akkurat det et poeng ved et virkemiddel som streik? Er det ikke nettopp det som gir bevegelsen kraft? Og hadde det ikke egentlig vært litt rart dersom de styrende politkerne hadde klappet i hendene, for så å leie deg ut til gater og torg?

Hadde de tatt deg på alvor da? Er det ikke nettopp deres politikk du ønsker å påvirke? Er det ikke nettopp deres politikk du er uenig i? Klart en kan innvende at det fins andre virkemidler. Det gjør det alltid. Men akkurat det er vi sikre på at også Martin Luther King har hørt, har Rosa Parks hørt, har Malala hørt.

Og ikke minst så vet vi at Greta Thunberg har hørt det. Og tenk hva hun har fått til! På kort tid har den insisterende jenta i den gule regnjakka skapt en bevegelse som har en helt annen kraft enn noen kunne forvente. Hun er modig, fordi hun har ofret noe, og holdt steinhardt fast på greia si. Hun er en helt. Det kan du også være.

Ved å møte opp på et torg eller en gate nær deg fredag 22. mars, på FNs internasjonale dag for vann, og delta i en markering som vil være avbildet i historiebøkene en dag.

Appell til ungdommen

Så dette er rett og slett en appell til ungdommen, som for all del ikke må tas ut av sin sammenheng: Ikke vær snill, er du grei! Vend sinnet ditt utover, vær sint, ønsk forandring!

Hilsen to lærere som står på sidelinjen og heier