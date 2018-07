De er tynne, flokete, skadet og syke. De er ofte svært sky og vanskelige å få øye på. Kattunger som noen en gang hadde ansvaret for, men overlot til seg selv, dumpet i en søppeldunk, ved en container, i skogen.

En drektig katt som eier ikke lenger vil ta ansvar for. Folk som skaffer seg kattunger i ferietiden, som så settes igjen på hytta for å klare seg selv når hytta stenges på høsten.

Vi er godt kjent med disse problemene her i Norge, og Dyrebeskyttelsen Norge ser at antallet øker fra år til år.

12. juli forteller Stavanger Aftenblad om tre jenter som fant fem kattunger i veikanten. Disse var heldige som ble funnet og kunne får hjelp. Dette er ikke tilfelle for alle katter som dumpes.

Fredrik Refvem

Hva er så problemene forbundet med dette?

Katten er ikke en naturlig del av norsk fauna, og utsettes for og bidrar til en rekke problemer når den ikke får stell og omsorg. Reproduksjonsevnen til katter er meget god. En hokatt blir vanligvis kjønnsmoden rundt 7–10 måneder, men noen allerede ved 4–5 måneder. Første brunst inntrer når hokatten nærmer seg 2,5 kg, og brunst kan inntre hvert tredje uke. Katter kan altså få opptil seks kull i året, med alt fra 1–10 kattunger.

Med en slik evne til reproduksjon kan én dumpet hokatt i løpet av første leveår bidra til minst 12 nye katter. I løpet av andre året kan denne ene kattens bidrag til en forøkning av hjemløse katter være på rundt 140 individer, ettersom hennes kattunger nå har blitt kjønnsmodne og reproduserer selv.

Dette er ofte starten på en koloni av redde, menneskesky katter. Slike kolonier skyldes én ting: ansvarsfraskrivelse fra dyreeier.

Mye lidelse

Dyrevelferden for slike eierløse katter er som regel svært dårlig, og mange lider i lang tid før de dør. Katter egner seg ikke for vintertemperaturer, og sliter både med å finne mat og med frostskader. Kattene slåss og skader seg, og får en rekke plager og sykdommer. FIV (katteaids) er et velkjent problem. Disse kattene har dårligere immunforsvar, og er på denne måten mer utsatt for sykdommer. Både øremidd, innvollsorm, bittskader/byller, betennelser, tannskader, ubehandlede skader etter blant annet påkjørsler er en del av livet som hjemløs.

Og hvem har ansvaret? Jo, dyreeier som valgte å dumpe dyret sitt, etterlate det i hjelpeløs tilstand, og som ikke kastrerte og ID-merket.

Obligatorisk ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge har i lang tid jobbet for å gjøre ID-merking av katter obligatorisk. Organisasjonen mener at dette vil kunne bidra til en bevisstgjøring om at det å skaffe seg et dyr innebærer ansvar. Velger du å eie et dyr, er det ditt ansvar å behandle dette dyret i henhold til gjeldende lover og regler. Du har også et moralsk ansvar ovenfor dyret.

Dyrebeskyttelsen Norge hjalp i 2017 over 7500 hjemløse dyr, i all overvekt katter. Dette tallet har øket jevnt og trutt de siste årene. Katten trenger et statusløft i Norge, og det er vårt felles ansvar å gi den det.