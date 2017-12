Det er advent, juletreet på Domkirkeplassen er tent og vinterlyset i fargegaten skinner.

Gir dårlig selvtillit

Ikke bare er den tradisjonelle julepynten på plass i Stavanger sentrum, men også butikkenes tradisjonelle undertøysreklamer har hengt oppe en stund. Disse reklamene er ikke det viktigste i verden, men de er en dokumentert kilde til dårlig selvtillit for utallige norske ungdommer.

Én av tre jenter sier at de får dårligere selvbilde av å se på reklame for mote. Halvparten av norske jenter på videregående syns de er for tjukke. Det mest alarmerende er nok likevel at hver femte 15 år gamle jente slanker seg på grunn av kroppspresset. Et kroppspress som blant annet oppstår når man retusjerer modellene, endrer på anatomien, og lager uoppnåelige skjønnhetsidealer som en blir møtt av hverdag, over alt.

Solveig Horne varer ikke

Vi har flere ganger tidligere utfordret barne- og likestillingsminister Solveig Horne uten å få svar. Når Solveig Horne ikke vil ta ansvar, så kan kommunene gjøre det. Både Trondheim og Kristiansand merker retusjert reklame. Også Oslo har gått inn for at de vil merke retusjert reklame. Det kan vi også gjøre. Når vi vet at retusjert og manipulert reklame er skadelig for barn og unge, burde vi ikke da gjøre noe med det? Vi i Stavanger Rød Ungdom mener at Stavanger kommune burde merke retusjert reklame. Det er det jeg ønsker meg til jul. Men inntil det skjer skal vi fortsette å merke reklamene selv.