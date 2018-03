Årlig tar ca. 500 personer livet sitt i Norge. For hvert selvmord regner en med at det skjer ca. 10-12 selvmordsforsøk. Det er mest menn som tar livet sitt, mens det er flere kvinner enn menn som gjør et selvmordsforsøk. En stor andel av de som tar livet sitt eller de som gjør et selvmordsforsøk, er unge mennesker. Årsakene er mange og de varierer fra person til person, men ofte er psykisk ubalanse, en opplevelse av ensomhet og depresjon til stede som noe av forklaringen.

Forebyggingstiltak gir resultater

Antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge har vært uendret gjennom mange år. Mens antall forulykkede i trafikken har endret seg betraktelig gjennom de siste 15-20 årene har antall selvmord og selvmordsforsøk ligget stabilt gjennom mange år. I år 2000 var det 341 personer i Norge som døde i trafikken mens det var 117 i 2015 og 135 i 2016. For å oppnå dette har det vært gjort målbevisste tiltak for å redusere antall dødsfall i trafikken og tallene viser at forebyggingstiltak gir resultater.

I Norge må vi derfor satse mye mer målrettet og effektivt på forebyggingstiltak hvor målet er å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Ett viktig tiltak vil være å ansette psykologer i landets kommuner som har som hovedoppgave å forebygge selvmord. Slike psykologer vil i et forebyggingsperspektiv kunne samarbeide nært med alle skoler i kommunen, med frivillighetsorganisasjoner og ikke minst støtte pårørende og etterlatte. Psykologen kunne gi veiledning og undervisning til ulike grupper og være tilgjengelig for samtaler når det er nødvendig. Psykologen vil også kunne være en ressursperson for andre etater i kommunen når nye tiltak og prosjekter skal planlegges og iverksettes, som for eksempel nye boligområder hvor samhandling og fellesskap må vektlegges.

Utrede null-visjon

Informasjon om psykisk helsehjelp må gjøres lett tilgjengelig. Temaet selvmord bør bli omtalt av myndigheter og i mediene. Rogaland fylkeskommune har satt av 800.000 kr på budsjettet for å utrede null-visjon for selvmord. Det må være et mål at alle fylkeskommuner har en slik nullvisjon.

Rogaland Venstrekvinnelag gikk i 8. marstoget under sin parole «Ingen å miste, #selvmord». Rogaland Venstre og lokallagene i fylket vil arbeide for å synliggjøre konkrete forebyggingstiltak gjennom et bredt spekter av virkemidler. Å skape et samfunn hvor det er plass til alle, vil være hovedmålsettingen i en slik forebyggingsstrategi.