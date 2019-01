Elevenes fremtid er viktigere enn lærernes stolthet

De fleste lærere gjør en formidabel jobb. Likevel er det slik at vi mennesker er subjektive. Dette er blant annet vist til i psykologien av Rosenthal og Jacobsen som beviste at lærernes inntrykk av elevenes prestasjoner ble forbedret om læreren på forhånd antok at elevene var flinke og motsatt. Til tross for denne effekten har ikke Rogalands-skolen tatt i bruk anonym retting av prøver.

I en undersøkelse fra fylkeskommunen ble det bevist at karakterne ble forskjellige hos elevene avhengig av om de leverte prøvene anonymt eller ikke. Flere elever føler at trynefaktoren påvirker karakterene deres.

Mangler tillit

Når et større antall elever ikke har tiltro til lærerens retting, viser det at denne tilliten mangler. Det bør dermed være i lærernes interesse å bruke anonym retting, da dette vil øke elevenes tillit til læreren. Elevene vil ha mer tiltro til rettingene og lærerne får økt tillit på dette området. Det er en vinn-vinn-situasjon. Anonym retting gjør altså at elevene får en mer objektiv vurdering av det de faktisk leverer fremfor en vurdering av hvem de er. En norsk-oppgave på femmernivå er, og skal være, det samme uansett navnet på oppgaven. Dette vil dermed ikke endre noe for lærerens måte å rette på, men skape en trygghet for elevene.

Kaste trynefaktoren

Skolen stiller krav til elevene hver eneste dag, og det er bra. Men det betyr også at elevene må få stille noen grunnlegende krav tilbake. Et av disse er å få en rettferdig karakter. 2,3 prosent av norske elever sier de blir mobbet av lærerne sine. Disse er de samme lærerne som vurderer elevenes prestasjoner med full kunnskap om hvem sin prøve de retter. Derfor vil Unge Høyre kaste ut trynefaktoren og få inn anonyme prøver inn i skolen.