Kjære NHO Luftfart v/administrerende direktør Torbjørn Lothe!

Jeg hører du uttaler deg i NRK Radio i forbindelse med at pilotene i SAS i Norge brøt meklingen og går ut i streik (hør NRK-innslaget her).

Du taler selvsagt SAS’ sak, men jeg synes det er å gå for langt når du fremstiller fakta som du gjør: Fire og en halv times arbeidsdag, arbeid kun fire av ukens syv dager, og pilotene tjener over en million kroner per år, var påstander du kom med i NRK. Dette til tross for at du vet at det er feil. Og du sammenlikner oss med «vanlige» folks vilkår. Vi er ikke vanlige folk!

Jeg har jobbet i SAS i nesten 29 år. Jeg har i alle år vært dedikert, lojal, arbeidsom og pragmatisk. Jeg var styremedlem i fagforeningen fire år tidlig på 2000-tallet, og har vært verneombud i ti år frem til nylig. Jeg har arbeidet med det vi kaller «slinger» – altså hvordan arbeidsdagen settes samen – i ti år, samt «fatigue» (hvor sliten man blir av slingene). Således kjenner jeg SAS fra innsiden. Jeg antar at du kjenner SAS på en helt annen måte; fra ledelsens ståsted, der finansiering og fancy Excel-ark med nedadgående kurver er hovedtema.

Vi har i dag en diettsats som ikke dekker utgiftene våre. Hvordan er det med dette i NHO og andre firmaer i Norge?

For ti år siden kjøpe jeg en liter melk for x prosent av min lønn. I dag kan jeg kjøpe en halv liter melk for x prosent av min lønn. Og jeg tjener fremdeles samme antall kroner. Hvordan ligger resten av befolkningen an?

Når du sier at vi er godt lønnet sammenlignet med andre her i landet, stemmer det. Men du vet at det er usant at alle piloter tjener over en million per år. Bare de på øverste lønnstrinn tjener en million. Øverste lønnstrinn er forøvrig kuttet ned til trinn 24 fra 29, og er justert ned nominelt og har stått stille siden (med unntak av 2016, da det gikk opp 2,3 prosent). Vi krever en høyst moderat lønnsvekst for å unngå ytterligere tap av kjøpekraft.

Vi kan jobbe inntil 14 timer per dag. Normalen er inntil 13 timer.

SAS krever at vi tar sommerferie i mai og september (tvunget). Hvordan er det med befolkningen forøvrig på dette området?

Vi krever fri to helger hver måned. Hvordan sammenliknes dette med landet forøvrig?

Og vi vil ha mer forutsigbarhet i turnusen vår (ikke påvirkning, men forutsigbarhet). SAS sier dette øker kostnadene med 25 prosent. Men 25 prosent av hva, Lothe? Jo, av pilotkostnadene. Ikke de totale kostnadene SAS har, som du antyder. Og om passasjerene må betale 10 kroner mer for billetten, so what?

Når det gjelder vår arbeidstid bør du sette deg bedre inn i fakta.

Vi kan jobbe inntil 14 timer per dag. Normalen er inntil 13 timer. Disse grensene er satt av myndighetene, og er de samme som benyttes av SAS.

Vi har i dag en begrensning på 47,5 timer arbeid per uke – myndighetene tillater 60. Det vil ikke gi SAS en stor besparelse å sette vår grense til 60 timer, for vårt rutenett tillater ikke det – selv det mest fancy Excel-arket kan ikke få det til. Vårt rutenett er nemlig slik – totalt sett – at gjennomsnittet på en flytur med SAS er ca. 1,1 timer. Så går det 0,5–0,7 timer til å «snu» flyet, avhengig av rutetidene (som vi ikke styrer). Dette er ikke pauser, vi jobber for å forberede neste tur.

Dersom du er misfornøyd med antall timer vi faktisk er oppe i luften, bør du ta en prat med selskapet. De klarer ikke å sy sammen et program til hver enkelt som gir den økte flytiden du etterlyser. Dagens avtale tillater det, men selskapet klarer det ikke.

Jeg vil ha meg frabedt å bli fremstilt som en overbetalt og underarbeidet riking!

En svært typisk arbeidsdag for en pilot er på 10–11 timer, og inkluderer opp til seks flygninger. I all slags vær. Til alle døgnets tider (ja, alle døgnets tider). Syv helger på rad. Og vi får ferie når det passer SAS. Og sommerferie før sankthans eller etter skolestart. Og vi jobber alle røde dager. Hvordan er dette sammenlignet med andre folk i dette landet, som du ynder å sammenlikne oss med.

Vi piloter er ikke som vanlige folk! Og jeg vil ha meg frabedt å bli fremstilt som en overbetalt og underarbeidet riking! Det motsatte er tilfelle. Og jeg er den ene av to som først ble tatt ut i streik. Grensen er nådd! Jeg krever stans av fallet i kjøpekraft, og jeg vil ha tilbake litt sosialt liv med venner og familie.