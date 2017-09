Skolene mangler tydeligvis kompetente lærere. Utdanningen må forlenges, opptakskrav til lærerskolene skjerpes osv. Imens trues skolene av lærermangel nå og de nærmeste årene.

Politikerne fortviler, og pedagogene i forvaltningen maler fanden på veggen for den oppvoksende slekt. Det handler tydeligvis om manglende kunnskap og kompetanse hos lærerne.

Oppegående med livserfaring

Da har jeg et forslag: Det finnes tusenvis av pensjonister og folk som har gått av med tidlig pensjon, som er oppegående og med livserfaring. Gjerne med høy utdannelse. Flere med doktorgrader m.m. Dette er de overtallige gamle som ofte besitter mye kunnskap og kompetanse, som har mestret et langt liv og er kompetente, og som husker hvordan det var å vokse opp. De har en viss klokskap, og de er ikke demente ennå. Intet stimulerer eldre mer enn å sitte med barnebarn på fanget og fortelle dem om livet og ulike tildragelser ellers. Tenåringer gjør ofte opprør mot foreldrene, men hører på besteforeldre.

Stues vekk

Samfunnet kaller eldre problemet. De ubrukelige gamle. Fossilene. Dette er i dag en ubrukt ressurs, som stues vekk til de forhåpentligvis snart dør. Jeg er sikker på at hvis de blir spurt, så vil mange pensjonister gladelig stille opp, som mentorer i skolene, nærmest gratis, mot å få dekket bussbillett og en kopp kaffe eller to. Dette vil bli en positiv opplevelse for alle parter, for elevene, for pensjonistene og skoleledelsen. Og etter hvert for politikerne, tror jeg.

De eldre har livserfaring, noe nye lærere har begrensinger på, naturlig nok. Dette løser to problemer: Mangel på kompetente lærere og aktivisering av eldre. Det er faktisk mulig at elevene kan ha godt av å treffe noen med lang livserfaring. Som vet en ting eller tre. Så vidt jeg vet er det ennå ingen lov som forbyr å ha hjelpelærere eller vikarer i skolen...

Melder meg frivillig

Dette er et nær gratis tips til politikerne. Som kan fremme kunnskapen hos de unge, og stimulere de gamle. Jeg kan melde meg frivillig, hvis skolene vil.