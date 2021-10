Takk for innsatsen fram mot klimatoppmøtet

Det trengs samarbeid mellom alle verdens nasjoner for å lose oss forbi klima- og miljøkrisen.

«Takk til Jonas Gahr Støre (bildet) for at du har lovet oss, og dine barnebarn, at du skal gjøre alt i din makt for å begrense konsekvensene av klimaendringene», skriver Silia Kriz.

Silvia Kriz For styret i Besteforeldrenes Klimaaksjon i Sør-Rogaland

Takk til regjeringen som nettopp gikk av, for å ha levert litt mer på klima enn tidligere regjeringer. Det trengs enda mye kraftigere tiltak, og samarbeid mellom alle verdens nasjoner, for å lose oss forbi klima- og miljøkrisen. Dette er det 26. klimatoppmøtet i Glasgow vil forsøke å få til.

Takk til alle miljø- og klimaorganisasjonene for utrettelig å dulte og lokke beslutningstakere i rett retning.

Tillit til myndighetene

Takk til befolkningen i Norge for å ha tillit til myndighetene og demokratiet. Under koronakrisen har vi tydelig vist at vi er villige til å akseptere svært inngripende tiltak, når vi forstår nødvendigheten av dem og belastningen er rettferdig fordelt.

Takk til FN som driver fram det internasjonale samarbeidet gjennom klimapanelet, naturpanelet og klimatoppmøter.

Parisavtalen er nå internasjonal lov, godkjent av 189 av verdens 195 land.

Takk til generalsekretæren som utvetydig varsler kode rød for kloden.

Takk til tusenvis av forskere som siden 1988 har jobbet for å gjøre forskningsresultater forståelige gjennom FN-rapportene. Dere gir oss mulighet til å se konsekvensene av våre handlinger og å ta informerte valg for å bevare gode samfunn og gode liv gjennom og forbi klimakrisen.

Takk for at det ennå ikke er for sent. Selv om vi har skuslet bort muligheten til å unngå alvorlige konsekvenser, fins det fortsatt gode muligheter til å unngå de katastrofale konsekvensene, de som vil føre til sammenbrudd av samfunnsstrukturen hvis de inntreffer.

Takk til alle nasjoner som ved klimatoppmøtet i Paris vedtok at global oppvarming skal holdes godt under 2˚C, og om mulig begrenses til 1,5˚C. Parisavtalen er nå internasjonal lov, godkjent av 189 av verdens 195 land. Bare videre samarbeid og nye, sterkere forpliktelser kan få oss gjennom klima- og naturkrisen på en god måte.

Tung sekk

Takk til Jonas Gahr Støre for at du har lovet oss, og dine barnebarn, at du skal gjøre alt i din makt for å begrense konsekvensene av klimaendringene.

Takk for at du reiser til Klimatoppmøtet i Glasgow med en tung sekk, full av våre forventninger, håp og drømmer om et godt liv for våre barn og barnebarn, i et bærekraftig nullutslippssamfunn i balanse med naturen!