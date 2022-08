Kunst til folket

Kunsten utfordrer deg til å stille spørsmål og tenke nye tanker og se ting fra flere perspektiv.

Fra Stille forvandling i Abbedens hus. Margrethe Aanestads maleri med kobbermaling, 2022.

Arnhild Sunnanå Kunsthistoriker, Stavanger

Hvordan kan flere folk som mener at kunst ikke er noe for dem nås, for det er vel dumt å vente helt til du blir pensjonist før du oppdager at kunst er viktig og helsestyrkende?

Oslo har blitt en kunstmetropol nå som Nasjonalmuseet er åpnet og Munchmuseet ruver nikkende like bak operaen. Begge de nye museene satser på å tiltrekke seg mye oppmerksomhet både gjennom utstillingsprogram, formidlingen og markedsføringen. Det er tydelig at de forsøker å nå folk som vanligvis aldri oppsøker kunstinstitusjonene. Nasjonalmuseet har siden åpningen i juni fått 10.000 medlemmer og det kan jeg forstå – for dette er et sted som frister til gjentatte besøk og medlemskapet inkluderer at du alltid kan ta med deg en person gratis.

Stavanger Kunstmuseum lokker med stor Jan Groth utstilling som sannsynligvis gjør at kunstinteresserte utenfra tar turen hit. Men de som ikke er interessert i kunst oppsøker hverken kunstmuseer eller gallerier. Ikke før interessen på en eller annen måte er trigget

«Du trenger ikke oppsøke store kunstinstitusjoner for å oppleve stor kunst.»

Dette var kommentaren fra en av de besøkende i Utstein Kloster Hotell da hun fikk se kunstutstillingen Blå toner, stedlig ro i foajeen. Akkurat slike fulltreffere er det jeg håper på når jeg de siste par årene har kuratert flere mini-kunstutstillinger på steder det ikke koster noe å komme inn. En kurator er en kunstfaglig person som forsøker å bygge en utstilling ut ifra et overordnet tema, velger kunstner og kunstverk og skriver tekster til. Mitt mål som frilans kurator har vært å nå flere i gruppen uinteresserte, ved at kunsten møter dem der de tilfeldigvis er innom. Kunsten må være så bra at de stopper opp og blir nysgjerrige. Kanskje tar de seg tid til både å se på kunsten og lese noen korte tekster som følger mini-utstillingen.

«Du skriver tekster som vi kan kjenne oss igjen i.»

Slik kommenterte nylig en annen av de besøkende som var innom kunstutstillingen Stille forvandling i Abbedens hus ved Utstein kloster. Jeg har valgt å skrive om kunsten med utgangspunkt i historien, landskapet og arkitekturen som omgir utstillingsstedene. Ingenting er bedre enn at teksten som følger utstillingene kan virke inkluderende, men forhåpentligvis gir de også lyst til å tenke videre på egen hånd eller sammen med andre i møte med kunsten.

Utstillingene i Utstein Kloster Hotell, i Abbedens hus og ved Innbyggertorget i Vikevåg på Rennesøy er blitt realisert i samarbeid med lokale foreninger, lag og bedrifter. Forhåpentligvis økes også lokalt engasjement og eierskap til kunst på dette viset. De to sistnevnte utstillingene ville ikke blitt realisert uten Stavanger kommunes støtte til kulturelle tiltak.

Jeg håper at flere kan oppdage at kunst gir en ekstra piff i livet. Mange kan ha glede av å bruke mer av den kreative og kritiske siden av seg selv. Kunsten må derfor inn på flere steder og vise at den er viktig for alle, spesielt de som ennå ikke har oppdaget det.