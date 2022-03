Neste år vil jeg ha en kvinnedag som fanger opp livene til alle kvinner

DEBATT: Markeringen av kvinnedagen må appellere til flere. Hverdagen og familieliv må inn. Neste år ønsker jeg meg et større mangfold blant deltakerne, for kvinnedagen er for alle.

At likestilling skal gå på bekostning av barna våre gagner ingen. Kvinnedag kan derfor ikke bare handle om arbeidsliv og makt. Den må også handle om hverdagen, skriver Siri Abrahamsen (bildet).

Debattinnlegg

Siri Abrahamsen Foredragsholder, forfatter, trebarnsmor og gründer

I Norge har vi fortsatt utfordringer hva gjelder maktstrukturer og eierskap. At menn eier 80 % av aksjene og da også utbyttene. Media og samfunnsdebatten er også sterkt mannsdominert. Det er fortsatt få kvinnelige toppledere, gründere og styreledere. Det er også få menn i omsorgsyrker og oppvekst. Sistnevnte snakkes det mindre om på kvinnedagen, men det er med å påvirker status, lønn og «bias» (fordommer).

Jeg vil i avisen

Damer er også mindre synlige i samfunnsdebatten, i aviser og mediene. «Damer er vanskelige å få med i avisen, de vil ikke. Det er en utakknemlig jobb å finne kvinnelige kilder», sier en representant fra en anerkjent avis. Jeg blir litt matt. Jeg lurer på hvor mange ganger jeg har sendt tips og innspill uten å få noe plass, jeg kjenner mange likekvinner som også ønsker å nå ut og frem. Hva med å gjøre flere av de damene som vil synlige? Da vil det på sikt være lettere å finne flere kvinnelige stemmer. Hvis vi aksepterer at «kvinner ikke vil» som en sannhet – og vi samler bevis for å forsterke den sannheten, da blir veien unødvendig lang.

Kvinnedag handler ikke bare om arbeidsliv og makt. Det handler også om hverdagen. Familieliv. Vi må ikke slutte å spørre damer hvordan de får ting til å gå opp – men vi må begynne å spørre menn om det samme. Hva er det viktigste for deg som leder å lære barna dine? Hvordan er du en god rollemodell for neste generasjon? Hvordan kan arbeidslivet bli mer barnevennlig? Hvordan kan hverdagen være mer familievennlig. At likestilling skal gå på bekostning av barna våre gagner ingen.

Anne, Arna eller Arne, Ali, Amina eller Abdullah. Jeg håper å se flere av dere alle neste år. Kvinnedagen er for alle. Det handler om å være nysgjerrig på forskjellighet og samtidig bli bevisst på universelle behov. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker å være en del av, hvilke egenskaper som er ønsket til maktposisjoner, hvem som er best skikket til å ta beslutninger som angår mange og av og til oss alle. Vi er biologisk forskjellige og det er mye bra med det.

Gubbeklubber og kvinneforum

For poenget med kvinnedagen er ikke at damer skal bli mer som menn? Nei. Poenget er like muligheter, like rettigheter. Og så lenge vi mennesker forsterker det trygge, det som ligner på oss selv vil det kreve enorme omveltninger for å endre maktstrukturene vi har i dag. Årets tema: «Break the bias» (Bryt ned fordommene) høres bra ut.

Men det å faktisk endre ubevisste og bevisste fordommer og overbevisninger krever trening og vilje. Vi må vise og erfare gevinstene av mangfold og konsekvensene av å gå glipp av det. Kvinnedagen og arrangementene som følger må appellere til flere, og endringene skjer i hverdagen. Vi må snakke sammen og lytte til hverandre, ikke hver for oss i gubbeklubber og kvinneforum.

Mangfold er skummelt, fordi hjernen vår tror at det som ligner mest på oss selv er det tryggeste. Ønsker vi nye ideer, innovasjon, engasjement og en positiv utvikling er det på tide å se at vi trenger ulike perspektiver for å komme frem til de beste løsningene. Det tar tid før det oppleves som trygt for individet, men det er det beste for fellesskapet.

